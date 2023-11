– Rysunki na papierze, akwarele, grafiki oraz oleje obrazują sposób myślenia Abakanowicz o formach przestrzennych i stanowią przykład artystycznej syntezy sztuk, co staraliśmy się pokazać na wystawie. W niezwykły sposób potrafiła wyrazić to samo doznanie zmysłowe za pomocą różnych technik, dzięki czemu, obcując na przykład z tkaninami, możemy doznać tych samych wrażeń, co podczas podziwiania jej prac olejnych czy rzeźb – dodaje Wiktor Komorowski.

Figury kroczące - dopełnienie całości

Wystawa nie byłaby pełna bez figur kroczących, będących znakiem rozpoznawczym Abakanowicz. Prezentowany Tłum to zestaw 20 posągów z brązu „Caminando”, pochodzący ze słynnej kolekcji Robina Williamsa, światowej sławy komika oraz aktora, oraz jego żony, Marshy Williams. Jak opowiadała córka, Zelda Williams, gwiazdor podążał za instynktem w wyborze obiektów do swojej kolekcji, a uwagę Marshy zwracały za to prace, które przemawiały do niej pod względem estetycznym. Pomimo iż sama nigdy nie aspirowała do bycia artystką, otaczała się ludźmi kreatywnymi, a poprzez kolekcjonowanie starała się dodatkowo stwarzać artystom okazję do tworzenia. Wystawa w DESA Unicum to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć rzeźby, znajdujące się do tej pory w prywatnej kolekcji i niedostępne dla publiczności.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

W sobotę 18 listopada o godz. 13.30 odbędzie się otwarte oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Magdalena Abakanowicz. Synteza Sztuk”. Poprowadzą je Wiktor Komorowski i Natalia Kowalek – eksperci DESA Unicum, którzy przybliżą fenomen i wielowymiarowość dzieł Abakanowicz.