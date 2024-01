Jennifer Lopez producentką filmu o Bobie Budowniczym

Firma Mattel Films ogłosiła przygotowania do pełnometrażowego filmu o ulubieńcu najmłodszych — Bobie Budowniczym. Autorem scenariusza jest Felipe Vargas i już teraz wiadomo, że artysta zaskoczy widzów. W filmowej wersji Bob będzie Latynosem. Budowlaniec przybywa do Portoryko i pomaga w dużej budowie. Zgodnie z zapowiedzią główny bohater nie tylko zetknie się z kulturą tamtejszych mieszkańców, ale też spotkają go rozterki moralne dotyczące pracy. Zastanawiać się będzie nad wpływem swoich działań na losy wyspy i jej naturalne środowisko.

Jennifer Lopez producentką filmu dla dzieci

Jennifer Lopez, którą z Portoryko łączą więzy rodzinne, zdecydowała się na bycie producentką filmu. Chociaż gwiazda przyszła na świat w Nowym Jorku, to jej rodzice Guadalupe Rodriguez i David Lopez emigrowali do USA właśnie z Portoryko w poszukiwaniu lepszych perspektyw na przyszłość. Mama przyszłej wokalistki została nauczycielką w przedszkolu, a ojciec podjął pracę na stanowisku technika komputerowego.

Drugim producentem filmu o Bobie Budowniczym jest Anthony Ramos, który użyczy również głosu głównemu bohaterowi. Widzowie mogą kojarzyć 32-latka z takich produkcji jak: ''In the Heights: Wzgórza marzeń'', ''Narodziny gwiazdy'', czy ''Hamilton''.

Za scenariusz odpowiada Felipe Vargas.