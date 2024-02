Grammy 2024: Taylor Swift ponownie triumfuje

Rekordzistka

Taylor Swift ma już na swoim koncie 12 zwycięskich albumów, czyli więcej niż jakakolwiek inna kobieta w historii muzyki. Teraz do listy osiągnięć może dodać też kolejne historyczne wyróżnienie: cztery nagrody Grammy za album roku, co stanowi najlepszy wynik w 66-letniej historii plebiscytu. Nagrodzone do tej pory płyty to kolejno: „Fearless” w 2010, „1989” w 2016 oraz „Folklore” w 2020. Dotychczasowi rekordziści sięgali po statuetki w tej kategorii trzykrotnie: Frank Sinatra, Stevie Wonder i Paul Simon.

W tegorocznym konkursie Swift pokonała takich artystów jak SZA, Olivia Rodrigo, boygenius, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Jon Batiste i Janelle Monáe.

Kolejny album w drodze

Podczas odbierania nagrody Swift podziękowała wszystkim najbliższym współpracownikom, w tym między innymi Jackowi Antonoffowi, którego nazwała nie tylko jednym z najlepszych producentów wszech czasów, ale i swoim przyjacielem. Wspomniała też o innej wokalistce Lanie Del Ray, będącej inspiracją dla niej samej oraz wielu innych muzyków występujących obecnie na scenach światowych. Co najważniejsze, zdradziła utrzymywany przez dwa lata sekret – plan wydania kolejnego albumu „The Tortured Poets Department”, który ma trafić do sprzedaży 19 kwietnia.

Zanim na scenę wkroczyła Taylor Swift, publiczność gorąco powitała Celine Dion, której w tym ważnym momencie towarzyszył najstarszy syn, Rene-Charles Angelil. Artystka, od ponad roku mierząca się z niezwykle rzadkim schorzeniem neurologicznym, zwanym zespołem sztywności uogólnionej, wycofała się z życia publicznego. Tym bardziej goście zgromadzeni na ceremonii docenili jej obecność i zgotowali jej owację na stojąco – Dziękuję wam wszystkim! – mówiła wyraźnie wzruszona – Kocham was, wyglądacie pięknie. I kiedy mówię, że jestem szczęśliwa będąc tutaj, te słowa płyną prosto z serca. Muzyka wnosi ogrom miłości i radości w nasze życie i uszczęśliwia ludzi na całym świecie – dodała.