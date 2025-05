– W wieku 11 lat Blue Ivy w niczym nie ustępuje dorosłym tancerzom. Wygląda świetnie i w pełni profesjonalnie przed 60-tysięcznym tłumem – tak w 2023 roku Tina Knowles dopingowała swoją wnuczkę, która wówczas debiutowała na scenie u boku roztańczonej mamy, Beyoncé, w rytm przebojów „My Power" i „Black Parade”. Ilekroć nastolatka uczestniczy w występach nagrodzonej 35 statuetkami Grammy artystki, może liczyć nie tylko na entuzjastyczną reakcję ze strony zachwyconych fanów, ale i babci, doceniającej jej taneczne postępy. – To już kolejny występ Blue Ivy i widać, że za każdym razem jest coraz lepsza. Powodzenia, kochanie. I, jak zawsze, uwielbiam twoją fryzurę – pisała Tina Knowles po czwartym wspólnym koncercie córki i wnuczki, w czerwcu 2023 roku.

Choć młodej tancerce trudno odmówić talentu, a jej umiejętności od czasu debiutu można było podziwiać na kolejnych światowych scenach, to jednak popularność zyskana za sprawą udziału w licznych koncertach, imprezach branżowych czy premierach kinowych w towarzystwie sławnych rodziców – Beyoncé i Jay-Z – stała się dla zatroskanej babci powodem do niepokoju. – Gdyby zależało to ode mnie, nie wyraziłabym zgody, by dzieci w tak młodym wieku były narażane na to wszystko, przez co przechodzą moje wnuczki – powiedziała w rozmowie z BBC na okoliczność premiery swojej biografii zatytułowanej „Matriarch”. Bezpieczeństwo i dobrostan 13-letniej obecnie Blue Ivy oraz siedmioletnich bliźniąt Rumi i Sira to nie jedyne kwestie poruszone na łamach publikacji dostępnej w sprzedaży od 22 kwietnia bieżącego roku. Jakie inne fakty z życia 71-letniej businesswoman można poznać dzięki lekturze jej wspomnień?



Tina Knowles o swoich córkach: Solange była duszą towarzystwa, Beyoncé chciała stać się niewidzialna

– Beyoncé nie była łatwym dzieckiem. Gdy płakała, nie sposób było uspokoić ją przy pomocy popularnych kołysanek. Skuteczne okazywały się zazwyczaj utwory jazzowe – można przeczytać na łamach biografii Tiny Knowles, dla porównania opisującej też charakter swojej młodszej córki, Solange. – Solange była duszą towarzystwa. Beyoncé, jako ta nieśmiała starsza siostra, zwykle po wejściu do pomieszczenia natychmiast chciała stać się niewidzialna – można przeczytać we wspomnieniach.

Obie siostry – 43-letnia obecnie Beyoncé i młodsza o pięć lat Solange – już w dzieciństwie przejawiały zdolności wokalne. – Wiedziałam, że Beyoncé ma piękny głos, a gdy miała siedem lat, ujawniła pełnię swojego talentu. U Solange te umiejętności dało się zaobserwować jeszcze wcześniej, w wieku około czterech lat. Dorastała w otoczeniu muzyki, więc było to naturalne – podsumowuje mama utalentowanych wokalistek.