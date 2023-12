Przedmiotem jej szczególnej troski są sprawy poświęcone osobom zmagającym się z różnego rodzaju dyskryminacją, m.in. członkom społeczności LGBTQ+ czy osobom z niepełnosprawnościami.

Reklama

Katarzyna Kotula - wielka pasjonatka sportu

Katarzyna Kotula urodziła się w 1977 roku w zachodniopomorskiej miejscowości Gryfino. Bardzo szybko główną treścią jej życia w okresie dorastania stał się sport, a zwłaszcza tenis, którego tajniki zgłębiała podczas zajęć klubu sportowego Energetyk Gryfino. W jednym z wywiadów powiedziała, że sport nauczył ją pokory i pracowitości. Przyznała, że ta sfera młodzieńczej aktywności przyniosła jej także trudne i bolesne doświadczenia. Ujawniła, że jako 13-latka padła ofiarą molestowania seksualnego ze strony prezesa Polskiego Związku Tenisowego.

Niewykluczone, że to traumatyczne przeżycie stało się dla Katarzyny siłą napędową do szczególnego zaangażowania we wspieranie ofiar przemocy seksualnej. Podejmowała się tego zadania wielokrotnie podczas swojej politycznej działalności (m.in. uczulając społeczeństwo na zjawisko takiej przemocy w branży sportowej czy domagając się nagłośnienia skandali seksualnych z udziałem duchownych, postulując tym samym konieczność realizacji zasady świeckiego państwa).

Czytaj więcej Ludzie Marzena Okła-Drewnowicz. Kim jest nowa minister do spraw polityki senioralnej? Typowana przez dłuższy czas na ministra rodziny i polityki społecznej, Marzena Okła-Drewnowicz ostatecznie została wybrana na ministra do spraw polityki senioralnej. To nowe stanowisko w rządzie.

Nie mniej niż rakietę jako nastolatka pokochała język angielski. W latach 80., gdy Katarzyna była uczennicą, język ten pozostawał symbolem nieosiągalnego życia na Zachodzie, będącego szczytem marzeń wielu milionów udręczonych komuną Polaków. Znajomość języka obcego stała się dla Katarzyny przepustką do upragnionych studiów w USA. Po kilku latach spędzonych w stanie Utah, wróciła jednak do Polski. Miała już jasno sprecyzowaną wizję swojej przyszłości i wiedziała, czym zamierza się zajmować. W rodzinnym Gryfinie została właścicielką prywatnej szkoły językowej, w której przez niemal 20 lat pełniła również rolę nauczycielki. W 2016 roku ukończyła kierunek filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaspokoiwszy swoje ambicje zawodowe, postanowiła rozpocząć przygodę z polityką.