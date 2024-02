Julia Nawalna — zawsze u boku męża

Julia Nawalna, z wykształcenia ekonomistka, wykorzystywała każdą możliwą okazję do tego, aby podkreślić swoją wiarę w to, że sprawiedliwości stanie się zadość i jej mąż zdoła wrócić w zdrowiu do swoich obowiązków. Instagramowy profil Julii wypełniony jest rodzinnymi zdjęciami opatrzonymi pełnymi wsparcia i optymizmu postami dotyczącymi wprawdzie niełatwej, ale w jej odczuciu nie beznadziejnej sytuacji, w jakiej ona i jej najbliżsi znaleźli się od 20 sierpnia 2020 roku. To właśnie w tym dniu Nawalny trafił do szpitala po próbie otrucia go Novichokiem. Kila miesięcy później, po powrocie do Rosji, został aresztowany.

Żona odwiedzała go regularnie, relacjonując za pośrednictwem mediów społecznościowych przebieg kontroli przed każdą wizytą i, jak opisywała, „sprawdzanie, czy w słoiku z czerwonym barszczem nie przemyca się telefonu”.

Umieszczając posty na temat urodzin – swoich 24 lipca i męża – 4 czerwca – również każdorazowo, dziękując za życzenia, podkreślała, jak bardzo ceni sobie słowa wsparcia dla Alexeya i jakim szczęściem jest dla niej posiadanie ukochanej rodziny.

Czytaj więcej Polityka Julia Nawalna: Putin musi odpowiedzieć za to, co robi Rosji Wzywam całą społeczność międzynarodową, aby zjednoczyła się w celu pokonania tego zła, tego przerażającego reżimu w Rosji - mówiła Julia Nawalna na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

Yulia Navalnaya w pięknej odsłaniającej ramiona czerwonej sukni wieczorowej pojawiła się na scenie 95 gali rozdania Oscarów w 2023 roku. W towarzyskie równie eleganckich córki, syna oraz reżyserów Daniela Rohera, Odessy Rae, Diane Becker, Melanie Miller, Share Boris uczestniczyła w odebraniu głównej nagrody w kategorii najlepszy film dokumentalny. Statuetka trafiła do twórców filmu Navalny, a wyraźnie poruszona małżonka tytułowego bohatera znów z optymizmem przemawiała do niego, dziękując za jego odwagę, zapewniając, że tęskni za nim i za momentem, kiedy wróci bezpiecznie do domu. – Świat jest z wami – dodał Daniel Roher.