"Był hojny". Aktorka Dominika Bednarczyk-Krzyżowska o nieznanym obliczu Jerzego Stuhra

I wiąże się z tym druga historia, która miała dla mnie duże znaczenie. Gdy się dowiedziałam, że Jerzy Stuhr będzie realizował scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego „Wielkie zwierzę“, a ja pisałam pracę magisterską na temat jego twórczości, pomyślałam, że jak nic, muszę się w tym przedsięwzięciu znaleźć. Nawet nie marzyłam o tym, żeby zagrać. Napisałam do Pana Stuhra: „Czy ja mogłabym przy tej realizacji być na jakiejś zasadzie, choćby robić kawę, pomagać w produkcji?“. I zaznaczyłam, że oczywiście za darmo. Akurat byłam świeżo po obronie, więc do listu dołączyłam swoją pracę magisterską o Kieślowskim. A ponieważ przy tym wszystkim bardzo się wstydziłam, to spytałam Jurka Fedorowicza, czy mógłby to Profesorowi przekazać, po czym Jerzy Stuhr do mnie dzwoni i mówi: „Słuchaj, dopisałem rolę dla Ciebie“. Byłam wniebowzięta. To była dla mnie podwójna radość. Byłam w scenariuszu, miałam scenę z Jerzym Stuhrem, a po drugie, rola choć maleńka, została napisana z czułością przez jednego z najważniejszych dla mnie ludzi i twórców. Gest nie do przecenienia, przecież mógł w ogóle nie odpisać.

Niezapomniane role Jerzego Stuhra?

Dla mnie na pewno „Zdrodnia i kara“ (1984) w reżyserii Andrzeja Wajdy). Nie zliczę, ile razy obejrzałam to przedstawienie w Teatrze Telewizji. Jest to spektakl zaliczony do Złotej Setki TT. A o interpretacji postaci Porfirego Pietrowicza przez Jerzego Stuhra pisano z zachwytem nawet w prasie zagranicznej. „Jeden z najlepszych aktorów, którzy istnieją dziś w Europie“, napisano we włoskim „Il Messaggero“.

Role filmowe?

Osobą, która nierozłącznie kojarzy mi się z Profesorem Stuhrem, jest Krzysztof Kieślowski, mój ukochany reżyser, który – tak myślę – ukształtował filmową drogę Jerzego Stuhra. Wszystkie ich wspólne filmy były dla mnie bardzo ważne.