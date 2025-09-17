„Nie objęłam tego stanowiska, ponieważ o nie zabiegałam, lecz dlatego, że pojawiły się głosy z ulic, domagające się, aby Sushili Karki powierzono tę odpowiedzialność”, powiedziała Karki podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia w niedzielę. „Jesteśmy tu tylko na sześć miesięcy, aby wypełnić powierzone nam zadania i przekazać odpowiedzialność nadchodzącemu rządowi oraz ministrom”, dodała.

Nepal w kryzysie. Jak doszło do nominacji Sushili Karki na premiera?

Choć bezpośrednim zapalnikiem protestów był zakaz działania mediów społecznościowych, prawdziwe przyczyny demonstracji sięgały znacznie głębiej. Tysiące młodych ludzi wyszło na ulice w proteście przeciw powszechnej korupcji i ubóstwu – według Indeksu Percepcji Korupcji Transparency International z 2024 roku Nepal otrzymał zaledwie 34 punkty na 100, przy czym 0 oznacza kraj wysoce skorumpowany, a 100 państwo o minimalnym poziomie korupcji. W tygodniach poprzedzających zakazy w mediach społecznościowych pojawiła się kampania „nepo kids”, obnażająca luksusowe życie dzieci polityków oraz liczne zarzuty korupcyjne wobec elit rządzących.

– Wszyscy od dawna dobrze wiedzieliśmy, jak poważnym problemem jest korupcja w naszym kraju. Wielu próbowało z nią walczyć, ale nikomu się to nie udało. – mówi Akankshya Rijal. – Tym razem sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy dzieci skorumpowanych polityków zaczęły afiszować się swoim luksusowym stylem życia, jakby to były pieniądze zarobione ciężką pracą. Właśnie wtedy rozpoczęła się rewolucja Pokolenia Z. Ludzie zaczęli piętnować te nepo kids w mediach społecznościowych i otwarcie mówić o korupcji – dodaje.

W odpowiedzi na nastroje społeczne premier Sushila Karki w niedzielę podkreśliła: „Teraz musimy skupić się na zwalczaniu korupcji, wprowadzeniu dobrych rządów i równości ekonomicznej”.

Zaufanie do polityków w Nepalu jest niskie – od 2008 roku władzę sprawowało już 14 rządów reprezentujących trzy główne partie. Żaden nie zdołał dokończyć pełnej, pięcioletniej kadencji.

– Sushila Karki to najlepszy wybór w obecnej sytuacji. – mówi Akankshya Rijal. – Od zawsze znana jest z tego, że walczy ze złem i nie boi się stawać po stronie prawdy. I właśnie tego najbardziej potrzebujemy teraz. – podkreśla.