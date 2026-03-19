Autumn Durald Arkapaw: Kiedy operuję kamerą, liczy się tylko więź z bohaterem, uchwycenie czegoś prawdziwego
„Umie uchwycić przez obiektyw to, co widzi ludzkie oko, a jednocześnie wyrazić emocję, którą ona i reżyser chcą przekazać. Potrafi trzymać te dwie rzeczy naraz – tak, że nie zauważamy technicznej warstwy tego, co robi, a jednocześnie jesteśmy oszołomieni, widząc odcienie skóry każdej postaci w sposób, jakiego wcześniej nie było” – mówi o jej pracy Zinzi Coogler, producentka filmu „Sinners”, który w tym roku zgarnął 16 nominacji, a z nich cztery statuetki Oscarów.
Autumn Durald Arkapaw należy dziś do najważniejszych i najbardziej wpływowych autorek zdjęć filmowych w Hollywood. Jej edukacja artystyczna – od historii sztuki po rygorystyczne szkolenie operatorskie – wyraźnie ukształtowała jej styl: świadomy malarskiej kompozycji, a jednocześnie głęboko zakorzeniony w emocjonalnej narracji. Jej praca przy obrazie „Sinners” Ryana Cooglera, horrorze z elementami wampirycznej mitologii osadzonym na amerykańskim Południu, została doceniona za głęboko osobistą perspektywę, ukształtowaną przez jej wielokulturowe korzenie i rodzinne doświadczenia.
Czytaj więcej
Jej matka wywodzi się z licznej, głęboko katolickiej rodziny pochodzącej z filipińskiego regionu Pampanga. Dziadek operatorki dorastał w Masantol i jako młody mężczyzna przeszedł przez piekło Marszu Śmierci w Bataan podczas II wojny światowej. Zginęło w nim kilkanaście tysięcy osób. Z opowieści rodzinnych wynika, że po ucieczce z marszu mężczyzna dołączył do filipińskiego ruchu oporu, a później służył w armii Stanów Zjednoczonych. Po wojnie jego bliscy wyemigrowali, by ostatecznie osiąść w Kalifornii. Po stronie ojca jej korzenie prowadzą do afroamerykańskich Kreoli z Nowego Orleanu i Missisipi. Podczas pracy nad „Sinners” w Luizjanie Autumn podkreślała, że pobyt tam pozwolił jej jeszcze mocniej poczuć więź z tą częścią swojej historii. Udało jej się też odnowić kontakt z tamtą częścią swojej rodziny.
Przyszłą laureatkę Oscara, która urodziła się 14 grudnia 1979 r. w Oxnard w Kalifornii, wychowywała przede wszystkim matka oraz otaczająca ją z każdej strony wielopokoleniowa rodzina: ciotki, wujkowie, kuzynostwo. Mieszkali w rejonie Zatoki San Francisco. Jej pierwsze inspiracje były proste: rodzinne albumy fotograficzne, zdjęcia robione przez babcię oraz wieczorne seanse filmowe z matką. Na nadgarstku nosi tatuaż z inicjałami dziadka zapisanymi tradycyjnym filipińskim sylabicznym pismem baybayin, jako osobisty znak pamięci i dumy z własnego dziedzictwa. Podkreśla, że zawsze był najważniejszym mężczyzną w jej życiu.
Dzisiaj sama jest matką. Mieszka w Altadenie w Kalifornii ze swoim mężem, pochodzącym z Australii operatorem Adamem Arkapawem, i ich synem, Aedanem Isaiahem, który towarzyszył jej podczas oscarowej gali. Łączenie rodzicielstwa z planami zdjęciowymi bywa w ich rodzinie szczególnie trudne. Ale ona odrzuca myśl, że macierzyństwo może być przeszkodą w pracy. „Naprawdę chciałam mieć dziecko i choć czasem utrudnia to planowanie, nie zamieniłabym tego na nic innego. Myślę, że jestem lepszą operatorką, bo jestem matką” – przekonuje w rozmowie z „Vogue”.
Po studiach na kierunku historia sztuki pracowała w reklamie oraz jako asystentka kamery, stopniowo zdobywając doświadczenie na planach filmowych. W 2009 r. ukończyła studia operatorskie w American Film Institute Conservatory. W pierwszych latach kariery współpracowała m.in. z Gią Coppolą oraz Maxem Minghellą. Kręciła teledyski, m.in. dla Rihanny, Arcade Fire, Haim i Solange. Jej wczesne filmy wyróżniały się miękką, intymną estetyką i wyczuciem naturalnego światła.
W 2021 została autorką zdjęć do pierwszego sezonu serialu „Loki”, a rok później do superprodukcji Marvela „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”. Oba projekty przyniosły jej rozpoznawalność i potwierdziły, że potrafi łączyć artystyczną wrażliwość z wymaganiami dużych produkcji. Wtedy została członkinią Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych – American Society of Cinematographers (ASC), co stanowiło ważne potwierdzenie jej pozycji w branży.
Czytaj więcej
„Film to medium, które wymaga wrażliwości i otwartości. Chodzi o to, by dostroić swoją energię do pracy, która naprawdę porusza – emocjonalnie, artystycznie i osobiście. Kiedy operuję kamerą, liczy się tylko więź z bohaterem, uchwycenie czegoś prawdziwego” – mówi Autumn Durald Arkapaw cytowana przez Panavision.
Projekt „Sinners” jest przełomowy ze strony technicznej. Arkapaw została pierwszą kobietą operatorką, która nakręciła film w formacie IMAX 65 mm i Ultra Panavision, używając kamer IMAX 15 perf oraz taśmy KODAK EKTACHROME, co złożyło się na jego rzadki, wielkoformatowy, monumentalny styl. Operatorka często współpracuje z Panavision, tworząc niestandardowe obiektywy dopasowane do każdego projektu – od szkła, przez obudowę, po parametry soczewki. „Gdyby ktoś inny wziął ten obiektyw, pomyślałby, że jest zepsuty, ale dla mnie nie jest” – mówiła w „Vogue”.
W przemówieniu wygłoszonym po odebraniu nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej podkreśliła znaczenie tej chwili i poprosiła wszystkie kobiety na sali, by wstały. Wspomniała także pionierki operatorskie, takie jak Ellen Kuras, które torowały drogę kobietom za kamerą. Wyraziła nadzieję, iż jej wygrana pokaże młodym dziewczynom, że mogą być tam, gdzie chcą być, i że kamera może należeć również do nich.
„Dziękuję wszystkim kobietom, które wstały i podzieliły się ze mną wczoraj swoimi historiami, nadziejami i marzeniami. Nigdy naprawdę nie zapomnę tego doświadczenia. To był moment, który zdarza się raz w życiu, i jestem zaszczycona, że został mi wręczony przez ikoniczną @demimoore” – napisała w swoich mediach społecznościowych po gali.
Lata temu, na koncercie Yeah Yeah Yeahs, Autumn Durald Arkapaw usłyszała słowa Karen O, która powiedziała do publiczności: „You need to see you to be you”. Często do nich wraca, przekazując je innym. „Czasem wystarczy zobaczyć kogoś, kto robi to, co ty chcesz robić, żeby zrobić pierwszy krok” – przekonuje pierwsza w historii zdobywczyni Oscara za zdjęcia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas