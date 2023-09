Do tej pory nie ma możliwości precyzyjnego przewidzenia wystąpienia trzęsienia ziemi. Można jedynie je prognozować na podstawie obserwacji naprężenia skał w ośrodku gruntowym. Wierci się otwory i umieszcza w nich specjalistyczną aparaturę do pomiarów. Można również prowadzić obserwację rozmieszczenia epicentrów trzęsień ziemi w danym rejonie (choćby tych niewielkich odczuwalnych tylko przez specjalistyczną aparaturę) czy obserwację poziomu wód gruntowych. Jednakże żadna z tych metod nie pozwoli określić dokładnej daty trzęsienia ziemi czy nawet miesiąca, w którym ono może się pojawić. Dlatego w kontekście zabezpieczenia się przed skutkami trzęsień ziemi duże znaczenie ma odpowiednia konstrukcja budynków odporna na wstrząsy. Jej elementy powinny przenosić zarówno duże obciążenia, jak i odkształcenia oraz wszelkiego rodzaju przemieszczenia poziome. Konstrukcja, która dobrze przenosi przemieszczenia poziome, lepiej rozprasza energię dostarczoną z podłoża do budynku, dzięki czemu ma większe szanse na przetrwanie trzęsienia ziemi. W przypadku sztywnej konstrukcji murowanej, nawet wzmocnionej zbrojeniem, odporność na wstrząsy jest dużo gorsza. Ważne jest zastosowanie materiałów o dużej elastyczności czy nowatorskie rozwiązania posadowienia budynków. Na przykład w bardzo nowoczesnych obiektach w Japonii niejednokrotnie stosowane są ruchome fundamenty.

Duże znaczenie w krajach położonych w strefach sejsmicznych mają również prowadzone wśród ludności cywilnej ćwiczenia z zachowania się podczas trzęsienia ziemi. Odbywają się one na podobnych zasadach jak alarmy przeciwpożarowe. Sprawdza się również przymocowywanie mebli do ścian. Należy mieć w domu zestaw ratunkowy, a w nim między innymi suchy prowiant, wodę, dokumenty, nóż, latarkę, podstawową apteczkę.

Jak należy zachowywać się już podczas samego kataklizmu?

Zachowanie podczas trzęsienia ziemi zależy od tego, w jakim miejscu się jest. W każdej sytuacji ważne jest zachowanie spokoju. Należy schronić się pod czymś, co ochroni od ewentualnego uderzenia czy zranienia, pozostać blisko ziemi i przykryć czymś głowę, na przykład poduszką czy złożonym kocem. Zaleca się też schowanie się na przykład pod stołem. Ważne jest, żeby jednocześnie trzymać się jego nogi - bo mebel może podskakiwać i przemieszczać się. Należy odsunąć się od okien czy wysokich regałów.

W czasie trwania wstrząsów trzeba pozostać w budynku. Wybieganie z niego może grozić okaleczeniem przez spadające fragmenty elewacji czy szyby.

Będąc w budynku już po ustaniu wstrząsów, powinno się wyłączyć gaz, prąd, wodę. W czasie ewakuacji nie wolno korzystać z wind.