- To, co jest najważniejsze, to nie wywieranie na dziecku presji. Nie może ono czuć, że ze względu na swój wysoki iloraz inteligencji, musi uczyć się więcej niż rówieśnicy. Tym bardziej że dzieci, o których mówimy i tak z reguły są bardzo obowiązkowe, a przede wszystkim ciekawe świata. Z mojego doświadczenia wynika, że nie trzeba ich namawiać do dodatkowych aktywności.

Ekspertka dodaje, że wyznaczanie sztywnych godzin nauki jest złym pomysłem. Lepiej stawiać na zdobywanie wiedzy przez zabawę i stymulowanie kreatywności. Mogą w tym pomóc wizyty we wszelkiego rodzaju muzeach dostosowanych do maluchów. Na rynku znajduje się też coraz więcej wystaw interaktywnych, czy specjalnych warsztatów. Dzięki nim łatwiej zorientować się, w którą stronę zmierzają zainteresowania i zdolności dziecka.



W przypadku ponadprzeciętnie inteligentnego dziecka, rola rodziców jest bardzo istotna. To ich podejście kształtuje przyszłą drogę malucha. Małgorzata Matusiak podkreśla, że najważniejsza jest elastyczność i dawanie swobody. Opiekunowie powinny wspierać wszystkie pomysły swojego dziecka i w żadnym wypadku ich nie negować.

- Nawet jeśli w młodym wieku będzie marzyło o teleskopie, to nie odpowiadajmy, że jest na to za małe. Bądźmy wzorem, który z otwartą głową wspiera nowe pasje - podsumowuje Małgorzata Matusiak.