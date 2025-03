Badacze analizowali zmiany w poziomie mieliny w mózgach maratończyków. Mielina to substancja tworząca osłonkę wokół aksonów (część neuronów), która odpowiada przede wszystkim za szybkość przewodzenia impulsów nerwowych. Zbudowana jest w około 40 proc. z wody. Ok. 70-80 proc. suchej masy mieliny tworzą lipidy (głównie cholesterol). Ok. 20-30 proc. to białka.

Badanie mózgu maratończyków

Naukowcy założyli, że mielina jest rezerwuarem energii dla mózgu podczas niedoborów glukozy. Postawili też tezę, że lipidy mieliny mogą przyczyniać się do aktywności mózgu, podobnie jak tłuszcz w organizmie, który zasila mięśnie. Żeby sprawdzić te hipotezy, przeanalizowali poziom mieliny w mózgach osób mających za sobą ekstremalnie duży wysiłek fizyczny – czyli w mózgach osób, które przebiegły maraton. Badania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) przeprowadzono na 10 osobach (8 mężczyznach i 2 kobietach). Biegaczy przebadano przed startem, a potem badania powtórzono po maratonie: kolejno 24-48 godzin po biegu, dwa tygodnie i dwa miesiące.

Poziom mieliny mierzono, analizując poziom frakcji wodnej mieliny (MWF). To nieinwazyjny, zastępczy biomarker obrazowania mieliny. „MWF mierzy pule cząsteczek wody w blaszkach mieliny jako wskaźnik, wiernie odzwierciedlając histologiczne barwienie mieliny i ma wysoką czułość wykrywania subtelnych zmian w zawartości mieliny”, wyjaśniają badacze.

Zanikanie i regeneracja mieliny

W badaniach okazało się, że w ciągu 24 do 48 godzin po maratonie u biegaczy zaobserwowano oznaki utraty znacznej ilości osłonki mielinowej w obszarach mózgu odpowiadających za funkcje motoryczne i koordynację, a także za integrację sensoryczną i emocjonalną. „Zaobserwowaliśmy spójne i istotne redukcje MWF (…) w 12 obszarach istoty białej. Ponadto MWF było niższe w kilku obszarach istoty szarej. Jednak niższa zawartość mieliny w istocie szarej ogranicza rozdzielczość monitorowania MWF, a te zmiany są niepewne”, informują hiszpańscy naukowcy. Dwa tygodnie po zdarzeniu poziom mieliny (oznaczony za pomocą MWF) zaczął się odbudowywać. Do normy powrócił po dwóch miesiącach.