Przeglądanie smartfona przed snem nie szkodzi tak, jak myślano? Nowe wyniki badań

Co ciekawe, nie stwierdzono, by korzystanie z mediów społecznościowych było w tym względzie bardziej szkodliwe niż inne aktywności. Wręcz przeciwnie. „W porównaniu z korzystaniem wyłącznie z mediów społecznościowych, angażowanie się w inne aktywności oprócz mediów społecznościowych wiązało się z wyższym prawdopodobieństwem zgłoszenia objawów bezsenności wynoszącym 35 proc.”, można przeczytać we „Frontiers in Psychiatry”.

Grupa korzystająca wyłącznie z mediów społecznościowych miała najniższy odsetek zgłaszających objawy bezsenności i najdłuższy czas snu, podczas gdy grupa angażująca się wyłącznie w inne aktywności poza mediami społecznościowymi miała najwyższy odsetek zgłaszających objawy bezsenności i najkrótszy czas snu.

Media społecznościowe mniej szkodliwe dla snu niż filmy czy seriale?

Norwescy naukowcy zauważają, że uzyskane przez nich wyniki dotyczące mediów społecznościowych różnią się od wyników innych badań (w części z nich wykazano negatywny wpływ korzystania z mediów społecznościowych na sen). W ocenie autorów artykułu we „Frontiers in Psychiatry” te różnice można wyjaśnić na co najmniej kilka sposobów. Przykładowo, przyczyną może być wiek ankietowanych (w badaniach, w których negatywny wpływ mediów społecznościowych był bardziej widoczny, uczestniczyły młodsze nastolatki, a nie studenci).

Inna możliwa interpretacja jest taka, że „wyłączne korzystanie z mediów społecznościowych w porównaniu z połączeniem mediów społecznościowych i innych aktywności lub wyłącznie z innych aktywności sygnalizuje preferencję do socjalizacji, co może odzwierciedlać bycie częścią sieci społecznościowej i zainteresowanie utrzymywaniem relacji społecznych, co z kolei chroni przed złym snem” – czytamy.



Smartfon w łóżku skutkiem, czy przyczyną bezsenności?

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że stwierdzony przez nich mocny związek między ryzykiem bezsenności a korzystaniem z ekranów po położeniu się do łóżka to korelacja, a nie związek przyczynowo-skutkowy. Wyjaśniają, że ich badanie nie odpowiada na pytanie, czy korzystanie z ekranów powoduje bezsenność i krótszy sen, czy może jest odwrotnie – osoby mające problemy ze snem częściej korzystają z ekranów w łóżku. Ta kwestia wymaga dalszych badań. „Aby wyjaśnić, w jaki sposób, dlaczego i u kogo aktywności ekranowe zakłócają sen, potrzebne są badania uzupełniające śledzące uczestników w czasie w naturalnych warunkach” – czytamy.