Brak odpowiedniej ilości głębokiego snu zwiększa ryzyko poważnej choroby. Wyniki badania

Nie chodzi jednak tylko o długość snu, ale także o jego jakość. Sen powinien być nieprzerwany i spokojny. Niedawne badania wykazały, że dobre nawyki związane ze snem wydłużyły oczekiwaną długość życia mężczyzn o prawie pięć lat, a kobiet o prawie dwa i pół roku.

By lepiej spać, można spróbować wytrenować mózg, przestrzegając tzw. higieny snu. Jak to zrobić? Eksperci radzą, aby kłaść się spać regularnie o tej samej porze, a także wstawać o tej samej godzinie przez większość poranków, także w weekendy i święta.

Powinno się także zadbać o optymalne środowisko do spania – w sypialni powinno być ciemno i nie za ciepło. Nie powinien przeszkadzać żaden hałas. Należy także unikać picia alkoholu przed snem. Istotne jest również, by co najmniej godzinę przed pójściem spać nie wpatrywać się w urządzenia emitujące niebieskie światło i nie rozpraszać w inny sposób swojej uwagi.



