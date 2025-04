Przebadano nowy sposób na odchudzanie. Zasada 4:3 ma działać lepiej niż dieta

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Colorado miało charakter długoterminowy. Jego celem była ocena skuteczności postu przerywanego i porównanie go z dziennym ograniczeniem kalorii. Obie metody były elementami programu odchudzania trwającego 12 miesięcy. Wyniki badania zostały opublikowane w Annals of Internal Medicine.

Na czym polega zasada 4:3?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje postu przerywanego. Pierwszy z nich można opisać jako jedzenie z ograniczeniem czasowym. Polega ono na spożywaniu kalorii tylko do określonej godziny w ciągu dnia. Przykładowo, w przypadku planu 16:8, osoba pości przez 16 godzin, a w ciągu ośmiogodzinnego okna żywieniowego je wszystkie posiłki.

Drugi rodzaj polega na znacznym ograniczeniu spożycia kalorii (nawet o ponad 75 proc.) w wybrane dni tygodnia. Można to robić co drugi dzień, dwa razy w tygodniu lub tak jak w badaniu, trzy razy. Zgodnie z zasadą 4:3 przez cztery dni w tygodniu uczestnicy odżywiali się normalnie, bez liczenia kalorii i stosowania restrykcji, zaś w pozostałe trzy dni ograniczali spożycie kalorii do 400-700 na dzień, w zależności od masy ciała. Byli przy tym zachęcani do zdrowego odżywiania oraz kontrolowania wielkości porcji.

Post przerywany a codzienna dieta. Jakie były różnice w utracie wagi?

Badaniem objęto 165 dorosłych w wieku od 18 do 60 lat z BMI od 27 do 46. Uczestnicy wzięli udział w 12-miesięcznym intensywnym behawioralnym programie odchudzania, który finalnie ukończyło 125 osób. Na początku podzielono ich na dwie grupy. Pierwsza grupa otrzymała polecenie ograniczenia spożycia kalorii o 80 proc. trzy razy w tygodniu (dni nie mogły następować po sobie). Przez pozostałe cztery dni osoby mogły spożywać posiłki bez ograniczeń. Druga grupa miała za zadanie przestrzegać dziennego ograniczenia kalorii. Polegało ono na zmniejszeniu kaloryczności codziennych posiłków o 34 proc., tak aby tygodniowy deficyt kaloryczny pokrywał się z deficytem pierwszej grupy, stosującej zasadę 4:3. Członkowie obu grup otrzymali wsparcie behawioralne podczas programu odchudzania oraz zalecenia zwiększenia umiarkowanej aktywności fizycznej do 300 minut tygodniowo.