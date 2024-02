Cierpienie poza polem bitwy. O przemocy seksualnej podczas wojny w Ukrainie

„Podoba ci się, nie podoba, cierp, moja piękna”

Warto przytoczyć opublikowany w lutym raport Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina, działający przy Instytucie Pileckiego, pod wymownym tytułem „Podoba ci się, nie podoba, cierp, moja piękna”. Te słowa zostały skierowane do Ukrainy tuż przed rozpoczęciem działań zbrojnych przez Władimira Putina. Przez żołnierzy rosyjskich mogły zostać odebrane jako przyzwolenie na dopuszczanie się zbrodni.

Raport zawiera świadectwa 60 anonimowych kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy seksualnej związanej z konfliktem lub byli jej świadkami w różnych fazach działań wojennych, zarówno podczas inwazji Rosji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 2022 roku, jak również we wcześniejszej fazie konfliktu na wschodzie Ukrainy, od 2014 roku.

Ich świadectwa dowodzą, że przemoc seksualna i obawa przed nią należały do głównych przyczyn wyjazdów kobiet, systematycznie zastraszanych i wykorzystywanych przez rosyjskich okupantów. W ciągu dnia bały się wychodzić na ulicę, a w nocy bywały wyciągane z domu, prowadzone do opuszczonych budynków lub miejsc, gdzie kwaterowały jednostki rosyjskich żołnierzy. „Ludzie byli porywani, tak po prostu, na ulicy” – opowiada świadek nr 66. Kobiety starały się ubierać niechlujnie, zdejmowały wszystko co mogłoby przyciągnąć uwagę. Uważały, że im gorzej będą wyglądały, tym lepiej (świadek nr 46).

Raport przedstawia przypadki gwałtów pod wpływem alkoholu i dla rozrywki, w reakcji na proukraińską postawę świadków lub członków ich rodzin, w celu zastraszania, podczas przesłuchań i tortur, ale także opowiada o sytuacjach porywania i absolutnego zniewolenia kobiet. Sprawcy często dopuszczali się zabójstw członków ich rodzin, zwłaszcza opiekunów lub grozili ich zabiciem, zmuszając do stosunku.



Kobiety, które padły ofiarą przemocy seksualnej, z reguły nie miały dostępu do opieki medycznej ani jakichkolwiek lekarstw, co przyczyniło się do trwałych negatywnych skutków dla ich zdrowia. Rozmówczyni Centrum Lemkina zgłaszały problemy związane ze zdrowiem reprodukcyjnym, zarażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzenia neurologiczne i psychosomatyczne, zaburzenia krążenia i inne. Zgłaszały także niechciane ciąże. Kobiety w starszym wieku, po prostu umierały. Dokumentujący zeznania zidentyfikowali wśród ofiar poważne urazy psychiczne, wskazujące na objawy zespołu stresu pourazowego, w tym zaburzenia snu, ataki paniki, napady płaczu, halucynacje, urojenia, silne poczucie winy, apatię oraz trudności w komunikacji i wykonywaniu podstawowych czynności.

Prawo i bezkarność

Gwałt, niewolnictwo i inne formy przemocy seksualnej są w warunkach wojny naruszeniem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, a nawet mogą stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości i być uznane za czyn ludobójczy. Są także zakazane i karane w świetle prawa wewnętrznego Rosji i Ukrainy. Z zeznań ofiar i świadków wynika, że rosyjscy żołnierze czują się całkowicie bezkarni, a przemoc seksualna jest stosowana jako narzędzie wojny mające na celu poniżenie, terroryzowanie ludności i wywieranie nacisku na opinię publiczną. Zarzuty wykorzystywania gwałtów jako taktyki wojennej sformułowała pod adresem Rosji badająca zbrodnie misja śledcza ONZ.