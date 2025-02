Włączmy, proszę,sceptycyzm przy takich deklaracjach. Tak na pierwszy rzut oka wybija się kompletny brak konkretów. Nie wiadomo, jak ta domniemana Alice osiągnęła taki sukces ani jak jej w tym pomogła blogerka. Jakie ma kompetencje do zabierania się za czyjeś mózgi? Jaką szkołę skończyła, by doradzać w kwestii finansowych? Jeśli idziemy do maklera, on ma licencję, żeby ją zdobyć, trzeba zdać egzaminy i mieć gruntowną znajomość narzędzi finansowych. Jeśli idziemy do lekarza, na ścianie powinien wisieć jego dyplom, a medycynę można studiować tylko na kilku uczelniach w Polsce. Ale wystarczy zajrzeć do internetów, a tam mnóstwo ekspertów, ze studiami? Bez studiów? Jaka była droga do tej ekspertyzy, czy ludzie z ich historii sukcesów faktycznie istnieją? O blogerce nie wiadomo nic, w egzaltowany sposób przekonuje, że bogactwo to stan umysłu, a jej wpisy to pomieszanie dość powszechnych prawd, jak to, by nie mówić o sobie źle, z poplątaniem dobrego samopoczucia z działaniem. Manifestacje, które ona proponuje na drogę do bogactwa, same z siebie nic nie dadzą. Można manifestować nawet pół dnia, ale to nie zapełni konta, nie sprowadzi przelewów, potem trzeba się wziąć do pracy, zrobić porządek na koncie, zebrać rachunki, spisać budżet, wymyślić firmę albo projekt, znaleźć nowych klientów.

Jak zainwestować cudze pieniądze

Tak, są też rozsądni blogerzy finansowi. Podpowiadają jak oszczędzać, mają dużą wiedzę, edukują o instrumentach finansowych. Ale gdy widzimy porady „jak zainwestować sto zł, tysiąc, dziesięć tysięcy", to warto pamiętać że tym razem – to jest strategia przygotowana np. przez faceta w średnim wieku, który od 10-15 lat inwestuje, odróżnia lokatę od obligacji, zna znaczenie dywersyfikacji portfela, potrafi obliczyć realne koszty inwestowania (wraz z opłatami) i rozumie (!) ten rynek. Dlatego jego strategia inwestycyjna jest uszyta - pod jego możliwości i potencjał. A kompletnie inne rozumienie tego problemu będzie miał np. emeryt, które całe życie był weterynarzem, albo specjalistka od marketingu w firmie produkcyjnej. To nie krytyka tych osób, jedynie wskazówka, że każdy ma swój obszar specjalizacji, i gdy chcemy, co jest słuszne i dobre, dokształcać się i dbać o finanse, to zaczynajmy od małego kroku, nie inwestujmy wszystkiego w jeden biznes (tu zgodzi się ze mną wielu wierzycieli Palikota) i nie ufajmy - na słowo - w internecie. Nawet, jeśli plaża w tle jest piękna.