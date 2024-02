Oto kraj, który uznano za najbezpieczniejszy dla podróżników w 2024 roku

Wyniki raportu wskazują najbezpieczniejsze kierunki w 2024 roku, ale podkreślono, że firma nie może ocenić i odpowiadać za możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych. Wskazano 15 krajów, które w całości (nie rozdzielano państw na poszczególne regiony) uznane są za najbezpieczniejsze.

Pierwsze miejsce zajęła Kanada, która cieszy się najniższym wskaźnikiem przestępczości z użyciem przemocy, wyjątkowo restrykcyjnym przepisom dotyczącym broni oraz stabilnością polityczną. W porównaniu do zeszłorocznego rankingu wspomniane państwo awansowało na sam szczyt z szóstego miejsca.

Czytaj więcej Styl życia W 2024 roku azjatyckie pająki opanują Nowy Jork. Naukowcy ostrzegają Stany Zjednoczone W wielu filmach katastroficznych Nowy Jork stawał się celem ataku ciemnych mocy. Teraz okazuje się, że rzeczywistość pisze równie nieprzewidywalne scenariusze, co twórcy filmów. Naukowcy spekulują, że w 2024 roku znane miasto może nawiedzić plaga wielkich pająków z rodzaju Trichonephila clavata.

Na drugim miejscu znalazła się Szwajcaria, która awansowała z dziewiątego miejsca. Kraj znany jest nie tylko z wysokiej jakości życia mieszkańców, ale też niskiego poziomu przestępczości. Ostatnie miejsce na podium zajęła Norwegia. Odwiedzający to miejsce mogą się cieszyć nie tylko zorzą polarną, ale także niskim wskaźnikiem przestępczości, bardzo skuteczną ochroną przed atakami terrorystycznymi i bezpieczeństwem podczas demonstracji. Co ciekawe, twórcy raportu wyjątkowo wyróżnili region państwa, w którym jest najbezpieczniej. Jest to stolica — Oslo.

W rankingu ''Najbezpieczniejsze miejsca docelowe'' na czwartym miejscu znalazła się Irlandia. Twórcy raportu zwrócili uwagę, że w roku 2022 w tym państwie odnotowano mniej zabójstw niż 16 amerykańskich miastach. Piąte miejsce przypadło Holandii, która w zeszłym roku wygrała ranking. Turyści wciąż uważają, że czują się tam bezpiecznie, ale powodem spadku jest podniesienie podatku turystycznego w centrum stolicy. Niektórzy uznali to za atak na imprezowiczów — obecnie podatek turystyczny w Holandii jest najwyższym w Europie. Na kolejnym miejscu znalazła się Wielka Brytania, która może się poszczycić niskim wskaźnikiem zabójstw i kradzieży. Kolejna była Portugalia, gdzie spokój utrzymuje się od kilku lat. W 2022 roku została uznana za najbezpieczniejsze państwo dla podróżujących samotnie kobiet.

Poniżej pełne zestawienie najbezpieczniejszych kierunków w 2024 roku: