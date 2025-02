Willa Audrey Hepburn wystawiona na sprzedaż. Kwota wzbudza emocje

Czytaj więcej Styl życia Pisarze i malarze szukali w niej inspiracji. Toskańska Villa Palmieri wystawiona na sprzedaż Zlokalizowana na przedmieściach Florencji Villa Palmieri – ulubiona rezydencja królowej Wiktorii – została wystawiona na sprzedaż. Za jaką cenę można stać się właścicielem wyjątkowej nieruchomości i jakie uroczystości odbywają się tam obecnie?

Posiadłość Audrey Hepburn: ostatni dom artystki

Posiadłość, wystawiona na sprzedaż za 21 milionów dolarów, nie jest jedynym domem, w którym zdobywczyni Oscara za rolę księżniczki Anny w „Rzymskich wakacjach” mieszkała w trakcie ponad czterdziestoletniej kariery filmowej. Wśród poprzednich miejsc zamieszkania znajdowały się między innymi Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone i Włochy. Willa „La Paisible”, nabyta w 1963 roku, była jej ostatnim domem, w którym spędziła trzydzieści lat swojego życia. Gwiazda takich produkcji jak „Sabrina”, „Wojna i pokój”, „Zabawna buzia”, „Historia zakonnicy”, „Śniadanie u Tiffany’ego”, „Niewiniątka”, „My Fair Lady” czy „Kiedy Paryż wrze”, zmarła 20 stycznia 1993 roku w wieku 63 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 24 stycznia w małym ewangelickim kościele w Tolochenaz, a grób aktorki znajduje się na na miejscowym cmentarzu Cimetière de Tolochenaz.

Niespełna dekadę po śmierci Audrey Hepburn jej synowie – 55-letni Luca Dotti i 64-letni Sean Hepburn Ferrer, sprzedali posiadłość. Nowymi właścicielami zostali Katharina Beaujolin i jej mąż Jean-Marc Beaujolin – wierni fani brytyjskiej gwiazdy kina. – Nie bez przyczyny rezydencja nosi nazwę La Paisible, czyli spokojne miejsce. Rzeczywiście panuje tutaj niczym niezmącona cisza, a atmosfera jest wyjątkowa – wyznała obecna właścicielka w rozmowie z magazynem „Bloomberg”. Dodała też, że miejsce wydało jej się idealne dla jej ośmioosobowej rodziny, jednak po ponad dwóch dekadach przyszedł czas na zmiany. – Postanowiliśmy przenieść się do nieco bardziej kameralnego miejsca, ponieważ po latach, gdy sześcioro naszych dzieci wyprowadziło się z domu, wystarczy nam mniejsze lokum – wyjaśniła.

Choć obecni właściciele wyremontowali willę zanim się do niej wprowadzili, zadbali też o to, by wiele oryginalnych elementów wystroju pozostało w nienaruszonym stanie. – Gdy Audrey Hepburn obchodziła 60. urodziny, w prezencie od przyjaciół otrzymała 60 krzaków białych róż, które zostały zasadzone w ogrodzie. Choć nie wszystkie przetrwały, część z nich pozostała do dziś – zapewnia Katharina Beaujolin. Ona sama, śladem poprzedniej właścicielki, niejednokrotnie zatrzymywała się w ogrodzie, by nacieszyć się widokiem ocalałych kwiatów. Czy i nowi domownicy będą kultywować tę tradycję?

