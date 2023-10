Prawo do bycia offline w pracy zdalnej. Co na jego temat mówią obowiązujące przepisy

Niestety prawo często mija się z praktyką. Większość pracowników deklaruje, że czuje presję ze strony przełożonych do tego by odbierać telefony po pracy i być ciągle dostępnym. Dlatego rozwiązania na poziomie ustawowym są potrzebne po to, by jasno zakomunikować opornym, że pracownik nie musi być ciągle pod presją przełożonych. A problem istnieje nawet w samym Parlamencie Europejskim. W tym roku po raz pierwszy dwie europosłanki z Luksemburga i Hiszpanii zostały ukarane za nadużycia w tym zakresie i „wymaganiu pracy po godzinach, co odbijało się na życiu rodzinnym pracownika”.

Dlatego zanim pojawią się odpowiednie przepisy, już dziś konieczne jest wyjście naprzeciw potrzebom pracowników na poziomie samych pracodawców i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.

Co można zrobić już dziś

Pracodawcy powinni działać. Przede wszystkim pracodawcy powinni wprowadzić wewnętrzne polityki co do kontaktów po godzinach pracy. Pozwoli na wykreowanie odpowiedniej kultury pracy. Firmę można budować na wartościach poszanowania czasu prywatnego, a taka praktyka stanowić będzie jeden z filarów tworzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Czasem wystarczy samo podniesienie świadomości menadżerów, że nawet jeśli oni sami pracują w zadaniowym systemie czasu pracy, ich podwładni niekoniecznie. Pracownikowi, który otrzymał email w godzinach wieczornych, może wydawać się, iż oczekuje się od niego udzielenia natychmiastowej odpowiedzi. Na gruncie prawa pracy oznacza to nic innego jak praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, za którą pracownikowi należy zapłacić (lub udzielić dodatkowego wolnego). Z drugiej strony pracodawca powinien mieć narzędzia do tego, aby w razie szczególnych potrzeb wezwać pracownika do wykonywania pracy w nadgodzinach.

Dlatego dobrą praktyką będzie wprowadzenie wewnętrznej polityki określającej właściwe zasady komunikacji, ale też zasady kontaktu z pracownikiem, jeśli faktycznie pracodawca potrzebuje zlecić pracownikowi pracę w nadgodzinach, z uwagi na szczególne potrzeby czy awarie. Niektóre z firm poszły dalej i zdecydowały się nawet na blokowanie serwerów czy telefonów po godzinach pracy, aby faktycznie uniemożliwić kontakty z podwładnymi po godzinach.

Warto zaznaczyć, że bierność pracodawcy – czyli niewprowadzenie odpowiednich polityk - może skutkować falą roszczeń pracowników. I nie tylko w zakresie czasu pracy i nadgodzin. Nękanie pracowników mailami po godzinach pracy i oczekiwanie ciągłej dostępności może nawet być postrzegane w kategoriach mobbingu.