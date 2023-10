„My, prawniczki!” Mężczyzn też warto pytać, jak łączą karierę i opiekę nad domem

Przedstawicielka Nordei Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk przyznała, że również chciałaby, aby mężczyzn pytać o to, jak radzą sobie z łączeniem kariery i opieki nad domem. – Nie pójdziemy dalej, jeśli nie zaczniemy obowiązkami domowymi sprawiedliwie obdzielać obie płcie – wskazała. – Jeśli jest dwoje pracowników, z których jeden musi wychodzić o 16:00, bo dziecko wraca ze szkoły z kluczem na szyi, a drugi może zostać i „uratować firmę przed upadkiem”, bo się nie śpieszy, to znaczy, że awansuje on, a nie ona – mówiła.

Co kraj, to obyczaj?

Ekspertki dzieliły się też doświadczeniami w pracy w międzynarodowych kancelariach. Na początku swojej drogi zmagały się nie tylko z wyzwaniami typowymi dla zawodu i procesu budowania kariery, ale też z koniecznością perfekcyjnego opanowania języków.

Pracująca w Emiratach Izabella Szadkowska z Al Tamimi & Co. przyznała, że sytuacja kobiet w tej części prawniczego świata nie jest jej zdaniem odmienna. - Raz na jakiś czas rzeczywiście zdarza się, że musimy dłużej udowadniać – i być może robić to w sposób bardziej przekonywujący – że jesteśmy jak najbardziej kompetentne – wskazała ekspertka. - Były momenty, kiedy rzeczywiście czułam, że merytorycznie muszę być dużo lepiej przygotowana do pewnych zadań, bardziej cierpliwa w oczekiwaniu na to, jak moja kariera się rozwinie. Ale wiedziałam, że jeśli będą spełniać te kryteria z nadwyżką, to ograniczeń nie ma – dodała.

Podczas spotkania Henryka Bochniarz – w imieniu Kongresu Kobiet – przekazała apel do liderów zwycięskiej opozycji o większą reprezentację przedstawicielek tej płci na najwyższych stanowiskach. Organizacja „domaga się od przywódców demokratycznych ugrupowań zastosowania parytetów w kształtowaniu władzy wykonawczej”. I przywołuje przykłady krajów, w których polityczki stanowią połowę lub większą część rządu: Austrii, Finlandii, Szwecji, Francji i Holandii.

– W tegorocznych wyborach kobiety były wyjątkowo aktywne w korzystaniu zarówno ze swego biernego, jak i aktywnego prawa wyborczego. W rezultacie w parlamencie mamy 92 posłanki i 14 senatorek z partii demokratycznych – napisały reprezentujące Kongres Henryka Bochniarz i Magdalena Środa.