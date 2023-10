Mobbing w pracy zdalnej: kiedy szef ma prawo dzwonić do pracownika?

Przełożeni często pozostają w błędnym przeświadczeniu, że skoro pracodawca umożliwił pracownikowi pracę zdalną, to ten pozostaje do ciągłej jego dyspozycji. Tym bardziej, że pracownik ma dostępne narzędzia pracy, a przez to możliwość ciągłego kontaktu. Warto jednak pamiętać, że praca zdalna nie zmienia jednak rozkładu czasu pracy, a pracownik wciąż pozostaje do dyspozycji pracodawcy jedynie w tych godzinach, w których zgodnie z obowiązującymi go regulacjami powinien świadczyć pracę. Praca zdalna nie oznacza więc bynajmniej całodobowego dyżuru.

Dlatego ważne będzie prewencyjne określenie reguł komunikacji i wprowadzenie odpowiednich procedur. Prewencja się opłaci.