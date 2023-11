Jaka jest obecnie sytuacja dzieci w Polsce? Czy ona się w ostatnich latach zmienia – chociażby prawnie. Ostatnio pojawiły się nowe ustawy chronią ce dzieci.

Tak, wielu z nich byłam współautorką – tak jak tzw. ustawy Kamilka powstałej po okrutnej historii z zabiciem dziecka w Częstochowie.

Jeśli chodzi o prawa dziecka, to wiele w Polsce wydarzyło się po wejściu do Unii Europejskiej. Wówczas Polska została zobligowana do wdrażania standardów międzynarodowych. To było moment przełomowy.

Dziś mamy coraz lepsze prawo, ale czasami rozmywa się ono z praktyką stosowania prawa.

Prawo jest do przodu, ale nasza świadomość, które jest potrzebna do tego, by to prawo stosować, pozostaje w tyle. Bardzo często spotykam się z mitami i błędnymi przekonaniami dotyczącymi tego, jak funkcjonują dzieci.

Potrzebna nam jest ustawa o dostępie do pomocy psychologicznej dzieci przed 18. rokiem życia bez zgody rodziców. Czasami rodzice nie chcą się na to zgodzić, a dziecko ma świadomość, że takiej pomocy potrzebuje.