Iran zaostrza kary za „niewłaściwy” ubiór. Co będzie grozić za łamanie przepisów?

13 grudnia 2024 roku w Iranie zaczyna obowiązywać „Ustawa o wspieraniu rodziny poprzez promowanie kultury czystości i hidżabu”. Poinformował o tym przewodniczący irańskiego parlamentu, Mohammad Ghalibaf. Przepisy wprowadzają surowe sankcje wobec kobiet i dziewcząt, których ubiór zostanie uznany za „niewłaściwy”. W katalogu kar znalazły się wysokie grzywny, kary więzienia, chłosta, a w skrajnych przypadkach może być zastosowana kara śmierci.

Ustawa została uchwalona przez parlament 20 września 2023 roku, natomiast we wrześniu tego roku zaaprobowała ją Rada Strażników. 13 grudnia 2024 roku ustawa zostanie oficjalnie przekazana prezydentowi Masudowi Pezeszkianowi, który będzie miał pięć dni na jej podpisanie. Wielu zwolenników prezydenta sprzeciwia się wprowadzeniu nowego prawa, które wyraźnie koliduje z obietnicą sprzed kilku miesięcy, złożoną wyborcom podczas kampanii prezydenckiej. Prezydent Iranu nie ma jednak rzeczywistej władzy pozwalającej na wetowanie ustaw i jest zobowiązany do zatwierdzania wszystkich decyzji parlamentu. Nawet jeśli głowa państwa odmówi podpisania ustawy, przewodniczący parlamentu i tak ogłosi jej wprowadzenie. Prezydent może natomiast opóźnić podpisanie ustawy.

Iran zaostrza kary za naruszenie zasad ubioru

Ustawa wprowadza surowsze sankcje za łamanie zasad dotyczących noszenia hidżabu oraz niewłaściwego ubioru zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobiet będzie dotyczył zakaz noszenia obcisłych ubrań oraz odzieży odsłaniającej ciało poniżej szyi, powyżej kostek i przedramion. Mężczyznom nie wolno odsłaniać ciała poniżej klatki piersiowej, powyżej kolan ani ramion.

„Nieodpowiedni” strój dla kobiet i dziewcząt jest w art. 48 zdefiniowany jako taki, który „przyczynia się lub zachęca do popełnienia grzechu przez innych”. Kobiety, których ubiór zostanie uznany za zgodny z tą definicją, mogą zostać ukarane grzywną począwszy od równowartości około 160 dolarów za pierwsze przewinienie, a maksymalnie do 4 000 dol. za czwarte. W przypadku kolejnych wykroczeń, kara może wzrosnąć do równowartości 8 000 dol., a także grozi im kara więzienia do pięciu lat, dwuletni zakaz podróży oraz dwuletni zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Natomiast art. 37 ustawy przewiduje, że „propagowanie lub szerzenie nagości, nieprzyzwoitości, obnażania się lub nieodpowiedniego ubioru”, we współpracy z zagranicznymi podmiotami, w tym mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, może prowadzić do kary pozbawienia wolności do 10 lat oraz grzywny sięgającej 12 000 dol. Artykuł ten stanowi, że jeśli takie działania będą stanowiły „szerzenie zepsucia na ziemi” (Mofsed-e-filarz), mogą być ukarane śmiercią na mocy artykułu 286 Kodeksu Karnego Islamskiego.

Kobiety i dziewczęta, które nie będą w stanie uregulować nałożonych grzywien, zostaną pozbawione prawa do odzyskania zajętych pojazdów, rejestracji nowych, uzyskania lub przedłużenia prawa jazdy, odnowienia paszportu oraz opuszczenia kraju. Dodatkowo ich majątek może zostać skonfiskowany. Ustawa zakazuje również importu oraz sprzedaży odzieży, rzeźb, lalek, manekinów, obrazów, książek i magazynów, które mogą być uznane za propagujące nagość, nieprzyzwoitość oraz niewłaściwy ubiór. Zgodnie z art. 59 osoby, podejmujące działania w celu egzekwowania obowiązku noszenia hidżabu, posiadają pełną bezkarność. Ponadto art. 60 stanowi, że każdy, kto będzie utrudniać aresztowanie kobiet, które łamią zasady dotyczące zakrywania ciała, może zostać ukarany grzywną lub karą więzienia. Właściciele firm, którzy pozwolą na obecność kobiet ubranych w sposób „nieodpowiedni” na terenie, na którym prowadzą działalność, mogą zostać ukarani grzywnami i pozbawieniem wolności, o czym stanowi art. 40 ustawy.