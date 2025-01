Agata Jagodzińska: Nie potrafię kłamać, a politycy często kłamią

Były dwa takie wypadki latem ubiegłego roku. W tym pierwszym o mało nie zlinczowano kontrolera, który odwiedzał stragany na festynie ludowym. W drugim doszło do awantury w pubie w Bielsku-Białej, gdy kontrolerzy nie dostali paragonu na zakupiony alkohol. Oba przypadki były nagłośnione w mediach, także społecznościowych. Było wiele nieprzychylnych komentarzy pod adresem tych kontrolerów. My, także w mediach społecznościowych, od razu zdecydowanie na to zareagowaliśmy, bo przecież ci skarbowcy po prostu robili swoje. Postrzegam swoją rolę jako przede wszystkim obrońcy pracowników, nawet jeśli doznają krzywdy nie od pracodawcy, a także z innych stron. W tych przypadkach doszło do publicznego oczerniania naszych kolegów za to, że po prostu robili swoją robotę. Zależy mi na tym, żeby społeczeństwo postrzegało nas jako tych, którzy dbają do dobro wspólne, jakim są finanse publiczne. A to, że szara strefa szkodzi nie tylko państwu, ale i uczciwym przedsiębiorcom, docenia coraz więcej osób.

Może ta zła opinia o skarbowych bierze się stąd, że zgarniacie setki miliardów złotych do budżetu, a więc powstaje podejrzenie, że jesteście wysoko premiowani?

To kolejny stereotyp. Owszem, są nagrody dla urzędników za wybitne zaangażowanie w swoją pracę, ale nie ma premii które by były proporcjonalne do kwot podatków nałożonych na podatników. Wynagrodzenia nie są rewelacyjne – przeciętny skarbowiec zarabia około sześciu tysięcy złotych. To nie jest wysoka kwota, zważywszy odpowiedzialność i rosnący ciężar obowiązków. Z tego powodu wielu pracowników, w tym doświadczonych kontrolerów, odeszło z pracy w ostatnich latach. Niewiele młodych osób z wykształceniem ekonomicznym czy prawniczym chce podjąć pracę w skarbówce. Bardzo to dla nas bolesne. Być może byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie nasza walka o godziwe płace.

Trafiła pani do administracji skarbowej po studiach ekonomicznych. Dopiero po kilkunastu latach pracy zajęła się pani działalnością związkową. Skąd się wzięło to zainteresowanie?

W pewnym momencie kariery poczułam frustrację. Miałam już sporo doświadczenia, przydzielano mi najtrudniejsze sprawy z zakresu podatku dochodowego, a wciąż nie było perspektywy awansu. Zawsze znajdował się ktoś inny – może zdolniejszy, może lepiej ustawiony? A ja w 2013 roku zdałam bardzo trudny egzamin na urzędnika mianowanego i uważałam, że należy mi się adekwatna do tego funkcja. Zaczęłam się nawet rozglądać za posadą poza administracja skarbową. Właśnie wtedy pojawiło się zaproszenie do działania w NSZZ ”Solidarność” skarbowców. Zapisałam się i przyznam, że bardzo mnie to wciągnęło. Zacięcie do pracy z ludźmi mam po dziadku, który był radnym w Siemianowicach Śląskich. A w związku zawodowym wreszcie miałam możliwość patrzenia na ręce decydentom, którzy nieraz dawali awanse w nieprawidłowy sposób. Wiele takich decyzji udało się wtedy zablokować. Po kilku latach takiej pracy wybrano mnie na wiceprzewodniczącą regionu śląskiego.