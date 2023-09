Technika Pomodoro jest jednym ze sposobów na maksymalne zwiększenie efektywności. Została wynaleziona w latach 80. przez studenta Francesca Cirillo, który chciał lepiej zarządzać czasem. Miał ogromne problemy z koncentracją i nauką do egzaminów. Jak na Włocha przystało, rozwiązania postanowił poszukać w kuchni. Do opracowania techniki zainspirował go kuchenny czasomierz w kształcie pomidora, który błyskawicznie stał się jego sprzymierzeńcem – stąd też nazwa Pomodoro. Kluczowe w tej technice są interwały. Na czym dokładnie polega technika Pomodoro?

Technika Pomodoro: planuj z głową

Dzień pracy należy rozpocząć od dokładnego zaplanowania zadań do wykonania – tym samym dzielimy go na precyzyjnie odmierzane interwały. Co ważne, nieodłączną częścią przygotowywanego przez nas planu jest odpoczynek, dzięki któremu łatwiej można uniknąć przemęczenia i wypalenia.

By móc praktykować tę technikę, należy przygotować czasomierz (manualny lub ten w telefonie), stworzyć listę zadań do wykonania na cały dzień i posortować je w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego. Te, które składają się z kilku etapów i wymagają od nas więcej działań, należy „rozdrobnić” na mniejsze czynności. Niezwykle ważne jest podzielenie poszczególnych działań w taki sposób, aby każde z nich było możliwe do wykonania w 25 minut (na przykład zrobienie researchu do artykułu, wykonanie telefonu do kontrahenta, uporządkowanie dokumentacji w folderach).

Szczegółowa instrukcja techniki Pomodoro

1. Zrób listę zadań do wykonania w ciągu danego dnia i wybierz jeden punkt do realizacji.