Ekspert o Pandora Gate: To niczego nas nie nauczy

Wczorajszy film Konpskiego, ujawniający kulisy afery Pandora Gate, w zaledwie kilkanaście godzin obejrzało ponad 7 mln użytkowników. Skąd tak ogromne zainteresowanie społeczne sprawą Pandora Gate?

Wszystkie dane zasięgowe materiałów sieciowych mogą robić wrażenie swoją skalą - w mediach analogowych trzeba długo pracować na taki odbiór, poza tym nie jest on fizycznie prezentowany kolejnym odbiorcom. Na YouTube mamy licznik wejść, polubień, odtworzeń, który mechanizmem kuli śniegowej napędza kolejne odtworzenia. Pomijam oczywiście to, czy dany materiał został obejrzany w całości, czy to tylko odtworzenie pierwszych sekund i zliczenie materiału jako "wyświetlonego" lub "obejrzanego" przez kolejnego internautę. Drugą ważną kwestią jest viralowość tego typu treści, które zwracają na siebie uwagę: są nie tylko sugerowane przez algorytmy, ale tez swoją dziwnością, czasem drastycznością czy innymi silnymi emocjami pobudzają do zwrócenia uwagi, przyciągają ją. Na pewno mamy w tym także chęć partycypacji, to są problemy, którymi emocjonalnie żyją internauci, więc też chętnie korzystają z kolejnych materiałów w sprawie, która ich żywo interesuje. Jest to także podręcznikowy niemal dowód na skuteczność medialnej triady: seks, znane postaci, pieniądze.

W ostatnich latach obserwowaliśmy niepokojący trend traktowania Youtuberów jako pewnego rodzaju autorytety. Czy ta afera może to zmienić?

Z odpowiedzią na to pytanie zapewne trzeba będzie poczekać, ale Pandora Gate dobitnie pokazuje, gdzie jest problem dostrzegany wcześniej w badaniach, wskazywany przez środowiska edukacji medialnej czy np. developerów gier. Jest nim bardzo niska kompetencja i świadomość dorosłych, często manifestowana deklaracjami, że nie kontrolują, co dzieci robią w sieci, bo to jest trywialne, niskie, miałkie albo dlatego, że się na tym nie znają, nie chcą się skompromitować swoimi niegdysiejszymi postawami i brakiem kompetencji cyfrowych. To jedno z wielu nurtów usprawiedliwień. Bardzo trudno zakładać, że tego typu afera może odwrócić trendy, bo życzeniowo zakładalibyśmy, że one się same odwrócą, że środowisko, które zapracowało sobie na popularność u części najmłodszych konsumentów treści w sieci, samo się w tej sieci unieważni.

Czy łatwe i szybkie zarabianie pieniędzy przez infulencerów mogło zdemoralizować najmłodsze pokolenia?