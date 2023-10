Lęki nasze powszednie, czyli czego boimy się w pracy

Dlaczego wstydzimy się lęków?

Danymi płynącymi z powyższego badania, które skłaniają do refleksji, są te dotyczące wstydu przed przyznaniem się do lęków w miejscu pracy. Jedynie 33 proc. respondentów zmagających się z lękami i fobiami dostaje w pracy wystarczające wsparcie i jest w stanie przyznać się do swoich problemów. Gdzie szukać przyczyny tego stanu rzeczy? Z badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup w pierwszym kwartale tego roku wynika, iż co trzeci polski pracodawca skarży się, że trudno jest znaleźć pracowników odpornych na stres, z umiejętnością adaptacji, analizy i krytycznego myślenia. Nic więc dziwnego, że pracownicy tak często mają problem z przyznaniem się do stresu, który odczuwają w miejscu pracy.