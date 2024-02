"The Traitors. Zdrajcy". Nowe show szkodliwe dla dobra społecznego? Psycholog ocenia

Przy okazji – nawiązując do tytułu programu, o którym mowa: w Polsce od pewnego czasu mamy dość poważny problem psychoterapeutyczny. Istnieje bowiem pewna grupa osób działających w tym obszarze, które przekonują pacjentów, że zdrada w związku ma uzdrawiającą moc i może przysłużyć się parze. Ludzie eksperymentują więc z tego rodzaju zachowaniami, a następnie ponoszą ich bardzo przykre konsekwencje. Z badań jasno wynika, że zdrada nigdy nie robi dobrze związkowi. Jednemu z partnerów być może tak, ale nigdy obojgu. Oszustwo nie może być formą terapii.

Czytaj więcej Psychologia Jak ciche dni wpływają na relacje w związku? Psychologowie ostrzegają Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciche dni to emocjonalna manipulacja. Może być nawet gorsza niż zwykła kłótnia. Czym dokładnie jest zjawisko silent treatment i jak szkodzi związkowi?

Odwołując się jeszcze do tekstów wykorzystanych w zapowiedziach „Zdrajców”, w których informuje się, że program jest uwielbiany przez miliony ludzi na świecie: jeśli faktycznie tak jest, to co sprawia, że ludzie chcą oglądać tego rodzaju show?

To, o czym już wcześniej wspominałem: najniższe instynkty. Jako ludzie lubimy przyglądać się cudzej porażce. W psychologii nazywamy to terminem schadenfreude, czyli radością z cudzej krzywdy. Inny czynnik, o którym warto wspomnieć, to tak zwana zmiana optyki – spojrzenie porównawcze w dół. Czujemy się lepiej, mamy wyższą samoocenę, gdy dostrzegamy, że ktoś postępuje gorzej niż my. I jeszcze jedna kwestia: coś, co nazywamy moralnym oczyszczeniem. Widząc, że ktoś bez skrupułów łamie obowiązujące zasady i uznając, że my robimy to bardziej subtelnie, usprawiedliwiamy własne – również niestosowne – działania. To, o czym mówię, dobrze obrazuje podejście wielu osób do kwestii zanieczyszczenia klimatu. Jeśli ktoś na przykład okazjonalnie korzysta z nieekologicznych sposobów ogrzewania domu i widzi, że sąsiad robi to częściej, czuje się dużo lepiej niż w sytuacji, gdy byłby jedynym dopuszczającym się tych działań.

Oczywiście jeśli chodzi o emitowanych w telewizji „Zdrajców”, jednorazowe obejrzenie show nie zmieni radykalnie podejścia jego widzów do kwestii współpracy społecznej, potrzeby budowania zaufania i odpowiedzialności. Warto jednak pamiętać, że to dołożenie kolejnego kamyczka do lawiny, która już ma dość pokaźny rozmiar i skutecznie rujnuje to, co ważne w relacjach społecznych. Z badań kanadyjskiego psychologa Stevena Pinkera wynika, że obiektywnie rzecz biorąc, w ostatnich 30 latach świat stał się miejscem dużo bardziej przyjaznym do życia, niż był wcześniej. Niestety, ludzie tak tego nie postrzegają m.in. przez to co widzą na ekranie telewizora bądź smartfona. Warto pracować nad zmianą w tym obszarze, a nie pogłębiać problem.

W kilku komunikatach zapowiadających program powiedziano, że jego uczestnicy – raczej przeciętne osoby, nie celebryci – to ludzi o wyjątkowym rysie charakteru. Nie zdefiniowano tego pojęcia, ale domyślam się, że może chodzić o pewną skłonność do wątpliwych moralnie zachowań. Czy tak należy na to patrzeć?