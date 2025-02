Cyfrowa samotność: niepokojące skutki braku realnych więzi

Czy nasze relacje są autentyczne?

Wiele przyjaźni i związków przypomina raczej „okienko do raportowania życia” niż prawdziwą więź. Spotykamy się, mówimy, co u nas, ale nie ma w tym głębi. - Czy to zaspokaja nasze potrzeby? Czy to tylko iluzja bliskości? – stawia pytanie psycholożka.

Budowanie odporności psychicznej w relacjach

W świecie, w którym łatwo zerwać kontakt, warto trenować umiejętność utrzymywania relacji. Joanna Flis wymienia kilka kluczowych ćwiczeń:

Odporność na różnorodność, czyli akceptowanie odmiennych poglądów i emocji

Zaangażowanie, czyli inicjowanie kontaktu, utrzymywanie zaangażowania

Kompromis jako umiejętność rezygnacji z części własnych oczekiwań na rzecz dobra relacji

Łagodność, czyli mniej oceniania, więcej wyrozumiałości

Czy żyjemy w świecie, w którym łatwo nawiązać relację, ale jeszcze łatwiej ją zakończyć? Jak znaleźć równowagę między wolnością a zaangażowaniem? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku podcastu „Powiedz to kobiecie”.