Dla kobiet z diagnozą ADHD lub spektrum autyzmu, często postawioną dopiero w dorosłości, korporacyjna rzeczywistość może być albo polem minowym, albo trampoliną do sukcesu. W środowisku zawodowym często wykazują się niespotykaną kreatywnością i umiejętnością łączenia faktów, których inni nie dostrzegają. Ich „silnik” pracuje na najwyższych obrotach. W sytuacjach kryzysowych, gdy inni wpadają w panikę, one rozwiązują problemy z chirurgiczną precyzją. Kobiety w spektrum autyzmu wnoszą do zespołów lojalność, dbałość o detale i zdolność do głębokiej, analitycznej pracy, która jest fundamentem w branżach technologicznych, prawniczych czy finansowych.

Neuroróżnorodność opłaca się firmom?

Dane są jednoznaczne: firmy stawiające na neuroróżnorodne zespoły notują wzrost innowacyjności i efektywności. Nie dzieje się to jednak bez przyczyny. Neuroróżnorodność to nie choroba, ale alternatywny model funkcjonowania mózgu.

Dlaczego diagnozy u kobiet zapadają tak późno? Kulturowy fokus na „bycie miłą i poukładaną” sprawia, że młode kobiety szybciej uczą się kamuflować swoje trudności. Przełom następuje w momencie akceptacji. Kiedy kobieta zrozumie, że jej trudność z dotrzymaniem terminów nie wynika z lenistwa, lecz ze specyfiki ADHD, może zacząć stosować narzędzia wspierające, zamiast biczować się za „brak silnej woli”. Wiedza o własnej „inności” pozwala na świadome projektowanie ścieżki kariery. Neuroróżnorodność to nie zestaw deficytów, ale inny „system operacyjny”. W odpowiednich warunkach cechy atypowe stają się unikalną wartością rynkową:

ADHD może być kołem ratunkowym w sytuacjach kryzysowych: gdy projekt „płonie”, osoba z ADHD potrafi dowieźć rozwiązania, nad którymi inni pracowaliby tydzień. Z kolei pattern recognition autyzmu to niezwykła łatwość w dostrzeganiu powiązań tam, gdzie inni widzą chaos – kluczowa kompetencja w analizie danych, cyberbezpieczeństwie czy optymalizacji procesów.

Osoby w spektrum często pomijają biurową politykę na rzecz merytoryki. To one pierwsze wskażą błąd w projekcie, oszczędzając firmie kosztownych pomyłek. Radykalna szczerość i lojalność to ich druga skóra.

Hiperfokus karmi się zadaniami angażującymi, konkretnymi, dynamicznymi, z wyraźnym celem, elementem nowości albo pilności. Działania projektowe, rozwiązywanie problemów, research, tworzenie koncepcji czy zadania wymagające szybkiego reagowania – taki przedłużony hiperfokus może prowadzić do przeciążenia. Wtedy zdaniem ekspertki Marty Kościelny z Neurokompas.eu, ekspertki zajmującej się wsparciem dla osób i firm w tworzeniu środowiska neuroinkluzywnego, dobrze jest wprowadzać bloki czasowe.

– 30 minut pracy w pełnym skupieniu i 5 minut przerwy – mówi. – U części osób presja czasu może chwilowo mobilizować, ale chaos sam w sobie nie jest dobrym środowiskiem pracy na dłuższą metę. Na pewno nie pomaga open space czy długie monotonne zadania. Rozpraszać mogą też nieoczekiwane dźwięki z zewnątrz, na przykład przejeżdżająca karetka. Dlatego dostosowanie środowiska pracy jest jedną z ważniejszych strategii, bo wpływa również na stan skupienia. Natomiast osoby w spektrum autyzmu często najlepiej odnajdują się w zadaniach wymagających precyzji, logicznego myślenia i pracy na szczegółach. Dobrze karmią je role związane z analizą danych, testowaniem i wychwytywaniem błędów, a także porządkowaniem i usprawnianiem procesów. W takich obszarach mogą w pełni wykorzystać swoją uważność na niespójności i zdolność dostrzegania wzorców. Kluczowe jest jednak środowisko pracy oparte na jasnych zasadach i przewidywalności, bo dopiero wtedy ich analityczne podejście staje się realną wartością dla organizacji, a nie źródłem przeciążenia – podkreśla.

Co mówić w pracy o swojej neuroróżnorodności?

Jak rozmawiać z pracodawcą o swoich potrzebach? Wiele zależy też od środowiska i przełożonego – im większa świadomość i wiedza na temat neuroatypowości, tym większa szansa, że zatrudniona osoba nie będzie obawiała się powiedzieć o swojej neuroróżnorodności,

– Z doświadczenia wiem, że jeśli dana osoba decyduje się na ujawnienie diagnozy, najlepiej na początku powiedzieć o tym przełożonemu lub osobie z HR – mówi Marta Kościelny. – Nie zawsze trzeba od razu informować cały zespół. Czasem wystarczy rozmowa o konkretnych potrzebach związanych z pracą. Jeśli pracownik wyrazi zgodę, dobrze byłoby też przeprowadzić wewnętrzne szkolenie przez specjalistę, który przybliży kadrze temat neuroatypowości, związanych z nią potrzeb, ograniczeń i mocnych stron – wyjaśnia.

Coming out w pracy nie zawsze jest konieczny, ale komunikacja potrzeb – owszem.

– Warto jasno powiedzieć, co utrudnia pracę, jakie rozwiązanie może pomóc i jaki będzie tego efekt –mówi Marta Kościelny. – Prośbę dobrze jest uargumentować, że dzięki ciszy, mniejszej liczbie bodźców albo bardziej uporządkowanemu trybowi pracy dana osoba jest bardziej produktywna, popełnia mniej błędów i pracuje lepiej jakościowo. Argumentem powinno być więc to, co zyska firma, gdy wprowadzi takie udogodnienie. Wtedy widać, że nie chodzi o specjalne traktowanie, tylko o stworzenie warunków, w których pracownik może lepiej wykonywać swoje obowiązki. Najlepiej mówić o tym nie w kategoriach słabości, tylko warunków, które pomagają lepiej pracować. Czyli na przykład powiedzieć, że przy dużej ilości bodźców, hałasie i ciągłych przerywaniach trudniej utrzymać skupienie, a przy ograniczeniu bodźców efektywność jest większa. W niektórych miejscach pracy są wydzielone specjalne pomieszczenia, do których przeciążony pracownik może się udać, by choć na chwilę wyciszyć układ nerwowy. Takie miejsce można wyposażyć w fidget toys, koc obciążeniowy czy dyskretne oświetlenie.

Zamiast operować terminami medycznymi, warto skupić się na instrukcji obsługi własnej efektywności. Jak to zrobić? Zdaniem ekspertów warto zdefiniować „wyzwalacze”.

Jeśli przebodźcowuje cię hałas w open space, nie proś o specjalne traktowanie. Powiedz: moja produktywność wzrasta o 30 proc., gdy przez dwie godziny dziennie pracuję w słuchawkach wyciszających lub w cichym pokoju.

Zarządzaj strukturą: jeśli masz ADHD, poproś o podsumowanie ustnych ustaleń mailem. „Chcę mieć pewność, że nie umknie mi żaden z Twoich priorytetów”, brzmi profesjonalnie i asertywnie.

Wybieraj sojuszników: Znajdź w organizacji liderów, którzy promują kulturę inkluzywną. Coraz więcej firm tworzy grupy wsparcia ERG (Employee Resource Groups) dla osób neuroróżnorodnych.

Jak jednak odróżnić „zwykły” stres korporacyjny od wypalenia wynikającego z długotrwałego maskowania swoich cech w pracy?

– Stres zawodowy zazwyczaj zmniejsza się po odpoczynku i nie wymaga od danej osoby ciągłego pilnowania siebie, kontrolowania reakcji i udawania, że wszystko jest w porządku – wyjaśnia Marta Kościelny. – W przypadku wypalenia wynikającego z długotrwałego maskowania częściej pojawia się chroniczne zmęczenie, ogromne przytłoczenie, poczucie bycia stale w napięciu, a także trudność w byciu sobą w pracy. Taka osoba często wraca z pracy wyczerpana nie tylko obowiązkami, ale też samym faktem, że przez wiele godzin musiała dopasowywać się do otoczenia kosztem siebie. Urlop może chwilowo pomóc, ale jeśli po powrocie bardzo szybko wraca lęk, przeciążenie, niechęć, a czasem nawet objawy depresyjne, to może być sygnał, że problemem nie jest tylko stres, ale niedopasowane środowisko pracy i stała konieczność maskowania. Jeśli pojawiają się poważniejsze objawy, jak trudność ze wstaniem z łóżka czy długotrwałe obniżenie nastroju, warto potraktować to jako sygnał, że potrzebne jest nie tylko wsparcie w pracy, ale też profesjonalna pomoc.

Elastyczny czas pracy, możliwość pracy asynchronicznej czy jasne kryteria oceny to nie benefity, ale fundamenty nowoczesnego HR-u. Dla korporacji inkluzywność to nie tylko kwestia etyki, ale i czysty pragmatyzm. W dobie postępującej cyfryzacji, gdzie powtarzalne zadania przejmują algorytmy, to właśnie inne, kreatywne i nieszablonowe myślenie staje się najtwardszą walutą na rynku.

Neuroróżnorodność nie musi być w pracy przeszkodą

Neuroróżnorodne kobiety w korporacjach uczą czegoś ważnego: autentyczność jest paliwem efektywności. Kiedy przestajemy tracić energię na „udawanie”, zyskujemy zasoby na tworzenie.

Współczesna liderka z neuroatypowością nie musi polegać wyłącznie na sile woli. Kluczem jest stworzenie „zewnętrznego płata czołowego” – zestawu narzędzi, które przejmą funkcje wykonawcze, pozwalając umysłowi skupić się na strategii i wizji. Eksperci, opracowując zestawienia narzędzi i technik, także zmieniają codzienność neuroróżnorodnych w korporacyjnym ekosystemie.

Osoby z ADHD często zmagają się z „ślepotą czasową” i prokrastynacją lękową. W zarządzaniu chaosem i zadaniami pomaga na przykład aplikacja: Tiimo: wizualny planer zaprojektowany z myślą o neuroróżnorodności. Zamiast suchej listy zadań, pokazuje upływ czasu w formie graficznych liczników, co pomaga „poczuć” harmonogram dnia. Inna technika: Body Doubling (Praca z cieniem) polega na działaniu, wykonywaniu zadań w obecności innej osoby, również online – co zwiększa skupienie. Platformy takie jak Focusmate łączą z partnerem do pracy na 50-minutowe sesje „wspólnego milczenia przy projektach”. Z kolei narzędzie Remarkable 2 to nic innego jak cyfrowy notatnik z e-papierem. Eliminuje rozpraszacze takie jak powiadomienia, a jednocześnie pozwala na chaos kreatywny – odręczne notatki – który można natychmiast zdigitalizować i uporządkować.

Osoby neuroróżnorodne mogą być naturalnymi audytorami procesów wewnątrz zespołu. Zdaniem Marty Kościelny często dostrzegają to, co innym umyka i dzięki temu mogą wnosić dużą wartość w porządkowaniu procesów.

– Myślenie nieliniowe oznacza, że ktoś nie idzie utartą ścieżką, tylko łączy fakty, pomysły i obserwacje w mniej oczywisty sposób. Taki potencjał najlepiej ujawnia się tam, gdzie organizacja daje przestrzeń na zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i realne wprowadzanie usprawnień. Firma szybciej znajduje rozwiązania tam, gdzie inni utknęli, bo zespół przestaje myśleć schematami. To realnie daje przewagę w momentach zmiany, kryzysu albo szukania innowacji – uwzględnia więcej perspektyw. Pod warunkiem oczywiście, że organizacja potrafi z tego korzystać – podsumowuje ekspertka.