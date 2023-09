Przepraszanie za spóźnienie jest w złym tonie. Katarzyna Urbańska o etykiecie w biznesie i codzienności

To prawda, jesteśmy z różnych domów i środowisk. Jedni mieli trudniejszy start niż inni i każdy z nas wszedł w dorosłość z innym bagażem, ale nie tylko rodzina wychowuje. Również szkoła uczy dostosowywania się do warunków, które obowiązują w społeczeństwie i w danej kulturze. Jesteśmy warunkowani przez te okoliczności, bo nawet biologicznie staramy się naśladować swoich współkompanów od najmłodszych lat, chociażby obserwując, że jedzą nożem i widelcem. Dlatego właśnie powinniśmy przywiązywać dużą wagę do wychowania szkolnego i przedszkolnego, bo to tam uczymy się pierwszych zachowań społecznych. Nawet, jeśli nie wynosimy z domu najważniejszych zasad, to w szkole kształcimy takie podstawy, jak szacunek do starszych, elementarne zasady kultury czy właściwe podejście do drugiego człowieka. Myślę, że wzajemny szacunek jest czymś, co na starcie pomoże wejść w zasady savoir-vivre’u, bo reguły, które stosujemy w biznesie, to tylko dodatek do elementarnych zachowań społecznych. Nadbudowujemy je etykietą ubioru, pierwszeństwa czy konkretnych reakcji na dane sytuacje po to, żeby czuć się dobrze w konkretnych sytuacjach. Najważniejsza jest edukacja empiryczna i społeczna oraz to, czego uczymy się od siebie nawzajem.

Jak wygląda kwestia dostępności do wiedzy na temat etykiety? Czy media społecznościowe ułatwiają odnalezienie się w przestrzeni zawodowej?

Jest dostępnych bardzo wiele szkoleń profesjonalnych i zawodowych. Ciekawym pomysłem mogą być chociażby kluby dyskusyjne, które uczą, jak ze sobą rozmawiać. Nie musimy szukać wyłącznie szkoleń z etykiety, ale możemy zacząć od nauki wzajemnego szacunku w wymianie poglądów. Sama zajęłam się prowadzeniem kursów z etykiety zawodowej i biznesowej, ponieważ wynikało to z wielu lat moich doświadczeń. Skończyłam nauki polityczne i specjalizację z Unii Europejskiej oraz protokołu dyplomatycznego. Przykładałam dużą wagę do tego, jak rozmawiać z gośćmi w programach telewizyjnych, ale w pewnym momencie dostrzegłam, że nie wszystkim przychodzi to z łatwością i nie każdy potrafi komunikować się w taki sposób, by nie urazić drugiej strony. Niektórzy są na tyle kategoryczni w swoich poglądach, że nie dają dojść drugiej stronie do głosu. A przecież możemy pięknie się różnić. Każdy może zostać przy swoim zdaniu. Protokół dyplomatyczny polega na tym, że mimo różnic nie wywołujmy wojny. Niestety, chyba wszyscy widzimy polaryzację i brak nieumiejętności rozmowy w przekazie publicznym. Każdy broni swojego zdania jak niepodległości, dyskredytując drugą stronę. Ewolucja natomiast polega na próbie odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Gdybyśmy na przestrzeni lat bronili tak zaciekle swojego zdania, to dalej tkwilibyśmy w mentalnym średniowieczu, które nie uznawało rozwoju cywilizacji. Różnorodność pomaga wypracowywać kompromisy, ale daje też przestrzeń dla postępu i dostosowywania się do pędzącej rzeczywistości. Świat się rozpędził, a my za tym nie nadążyliśmy. W efekcie zaczęliśmy się między sobą różnić i gubić - w biznesie, polityce i prywatnie.

Czy to dostrzeżenie faktu, że nie każdy jest za pan brat z zasadami etykiety w życiu codziennym, zmotywowało panią do tego, żeby zacząć szkolić innych?

Najpierw zauważyłam, że zespoły w pracy, które powinny ze sobą współdziałać, prowadzą rywalizację. W kontekście innym niż sportowy rzadko kiedy daje to dobre efekty. To współpraca przynosi wymierne korzyści. Rywalizacja natomiast sprawia, że przechwalamy się tym, co mamy, jak wyglądamy, co możemy i umiemy. To powoduje, że skupiamy się wyłącznie na sobie, zapominając o tym, co jest dookoła. Przestajemy ze sobą rozmawiać i tracimy zdolność do efektywnej dyskusji z wzajemnym szacunkiem.

W czym to się przejawia?