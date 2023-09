Mężczyźni są lepsi dla samych siebie. Ekspertka o tym, dlaczego kobietom trudniej osiągnąć sukces

Mężczyźni też mają swoje wyzwania. Badania, które Brene Brown przeprowadziła w obszarze poczucia wstydu, pokazały, że mężczyźni najbardziej boją się tego, że ktoś pomyśli, że są słabi. U kobiet za to dużo bardziej ujawnia się chęć bycia perfekcyjną. W praktyce często oznacza to, że boimy się nowych wyzwań, bo we wszystkim, co robimy chcemy być obecne i aktywne na sto procent, a to niemożliwe. I my to wiemy. Pojawia się szansa na rozwój, na przykład podjęcie nowych studiów – mówimy: nie będę tego robić, bo będę wtedy gorszą matką. Jest okazja, by wykazać się w wymagającym projekcie – rezygnujemy z udziału w nim, bo to będzie oznaczało konieczność zaangażowania i nowego „rozłożenia sił”, a nie mamy pewności, że uda nam się wykrzesać z siebie jeszcze więcej aktywności.

Co z tym zrobić?

Nauczyć się odpuszczania, że nie we wszystkim trzeba być najlepszym. Że świat się nie zawali, jeśli w domu coś nie będzie zrobione. Warto uświadomić sobie, że jeśli działa się na wielu polach, to do funkcjonowania na każdym z nich trzeba wykorzystać część ze swoich stuprocentowych zasobów, nie całość. To magiczne sto ma być sumą liczb określających różne aktywności. Praca, dom, JA – należy żonglować siłami na bycie obecnym w tych trzech polach. Jednego dnia mogę dać z siebie więcej w domu, innego w pracy. Nie każdego wszystko i tu, i tu. Ale w ogóle na pierwszym miejscu powinno być zadbanie o siebie i o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. To najważniejsza baza.

Czy to jest możliwe w tym szalenie szybko żyjącym świecie?

Tak. Trzeba tylko o tym pamiętać. Dbać o siebie. Wiele kobiet najpierw robi wszystko dla i za wszystkich wokół, a kiedy – jeśli w ogóle – na koniec dnia pomyślą o sobie, nie mają już siły na zatroszczenie się swój dobrostan. Pierwszy krok, który należałoby wykonać, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu – zawodowym i prywatnym – to właśnie zadbanie o siebie i uświadomienie sobie swoich potrzeb i pragnień. Doba ma dwadzieścia cztery godziny. Nie da się jej rozciągnąć. Trzeba się zmieścić ze wszystkim w tym czasie. Do plannera należy więc koniecznie wpisać punkt „czas dla mnie”. Oczywiście dla każdego to może oznaczać coś innego.

Twoje doświadczenia z pracy rozwojowej potwierdzają informacje o tym, że kobiety częściej mierzą się z tak zwanym syndromem oszusta?