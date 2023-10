Katarzyna Blachowicz: "Reskilling to klucz do sukcesu kobiet w branży IT"

Nie chciałabym rozróżniać tego, co mogą robić kobiety, a co mężczyźni. Wszyscy powinniśmy stawiać na różnorodność i równość w zespołach. Należy dawać wsparcie i stwarzać takie warunki rozwoju oraz pracy, żeby zachęcać do odważnego zdobywania branży IT. Każdy niezależnie od płci powinien mieć szanse spróbować swoich sił w nowych technologiach. To także przyświecało wszystkim zaangażowanym w tworzenie naszego programu. Oczywiście równość płci w branży IT może być efektywnie wspierana przez aktywną rolę mężczyzn. Chodzi przede wszystkim o tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i awansowi niezależnie od płci. Mężczyźni w tej branży mogą pomóc, aktywnie angażując się w mentorowanie, coaching i udzielanie wsparcia kobietom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę lub dążą do awansu. To właśnie poprzez udzielanie szansy na rozwijanie umiejętności, awans i uczestnictwo w kluczowych projektach można skutecznie przeciwdziałać nierównościom płci w IT. Dając szansę każdemu pracownikowi, otwiera się drzwi do tworzenia bardziej różnorodnych i innowacyjnych zespołów oraz budowania równoprawnego środowiska pracy, w którym każdy może odnieść sukces.

Jakie są najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące obecności kobiet w branży IT?

Ze stereotypami trzeba walczyć, dlatego edukujmy, żeby ich nie powielać. Wspierajmy, żeby każda zainteresowana kobieta mogła wykorzystać swój potencjał. Na kierunkach technicznych nadal przeważają mężczyźni. Starajmy się to zmienić. Kobiety są bardzo dobrze wykształcone, oddają się pracy i powierzonym im zadaniom, są skrupulatne, potrafią radzić sobie ze stresem. Często słyszymy, jakoby w naukach ścisłych lepiej radzili sobie mężczyźni. Nie jest to prawdą. Jest to jeden z najbardziej krzywdzących stereotypów. Chyba najlepszym przykładem jest tutaj Margaret Hamilton, która dzięki swojej wiedzy i oprogramowaniu uratowała misje Appollo11. Margaret stała się wręcz matką założycielką nowej wtedy dziedziny, jaką była inżynieria oprogramowania, za co otrzymała liczne nagrody, w tym odznaczenia od samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie zapominajmy także, że nowe technologie to nie tylko profile techniczne. To przyświecało nam w tworzeniu programu „Nowa Ty w IT”. Jego uczestnicy mogli poznać tajniki pracy na stanowiskach nietechnicznych – analityczki, testerki oraz project managerki. Bardzo cieszy nas fakt, że po pierwszej edycji programu możemy powitać na pokładzie COI aż 23 osoby, które razem z nami będą pracować przy tworzeniu najważniejszych systemów IT w kraju.

Czy faktycznie jako uczennica trzeba być mistrzynią matematyki i fizyki, żeby odnaleźć się w tej branży?

Nie, nie trzeba być mistrzynią matematyki i fizyki, aby odnaleźć się w branży IT. Branża IT jest bardzo zróżnicowana. Istnieje tu wiele obszarów, w których każdy możne znaleźć swoje miejsce. Można dla przykładu wybrać projektowanie graficzne, zarządzanie projektami, marketing internetowy, a nawet coraz częściej interakcje człowiek – komputer w kontekście tworzenia treści korzystających z AI – sztucznej inteligencji. Ważne jest, aby być otwartym na naukę, eksperymenty i rozwijanie się w obszarze, który nas interesuje. Nie zamykajmy się na naukę.

Dlatego zachęcam dziewczyny i młode kobiety do dołączenia do branży IT i nieobawiania się, że nie są wystarczająco dobre w matematyce czy fizyce. Skończmy z ograniczeniami, które często same sobie stawiamy.