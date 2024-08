Kuratorka 10. edycji TEDxWarsawWomen: Nie trzeba lecieć na księżyc, żeby zmienić świat wokół nas

Jak wygląda proces wyboru mówczyń i mówców?

Co roku, w maju lub czerwcu na naszej stronie publikujemy formularz zgłoszeniowy. Pytamy w nim, jaką ideę kandydatki i kandydaci chcą przekazać ze sceny i dlaczego uważają, że jest ona istotna. Nasz zespół skrupulatnie przegląda te zgłoszenia, kierując się ideą różnorodności. Dbamy o to, by pojawiały się tematy z szerokiego spektrum, od technologii i nauki, po kobiecość i życie w społeczeństwie. Staramy się również unikać powielania tematów z poprzedniego roku. Dokonując wyboru najpierw zwracamy uwagę na ideę i pomysł. Dopiero w następnej kolejności patrzymy na to, kto chce ją przedstawić.

Wybrane mówczynie i mówcy zostają połączeni w pary z mentorkami i mentorami, dobieranymi na podstawie wspólnych zainteresowań i doświadczeń. Nasi mentorzy to doświadczone osoby, które współpracują z kandydatami, aby jak najlepiej przygotować ich do wystąpienia przed widownią i kamerami. Przed samym wydarzeniem odbywa się wiele prób, a kandydatki i kandydaci mają dostęp do szkoleń, które pomagają im w przygotowaniach i uczą radzenia sobie z tremą. Wszystkie te narzędzia udostępniane są po to, aby mowa w dniu wydarzenia była możliwie jak najlepsza. Miesiąc przed wydarzeniem rezultaty samodzielnej pracy kandydatek i kandydatów oraz ich współpraca z mentorkami i mentorami są oceniane. Rzadko się zdarza, by ktoś nie przeszedł tej drogi do końca, choć zdarzały się wyjątki. Jedna z młodszych kandydatek, zamiast wystąpić w danym roku, zgodziła się przesunąć swoje wystąpienie na kolejny, co ostatecznie okazało się dobrą decyzją.

Warto pamiętać o tym, że większość osób stających na scenie TEDxWarsawWomen nie jest zawodowymi mówczyniami i mówcami. Stojąc na scenie, mają oni tylko jedną szansę na dobre wystąpienie, wszystko dzieje się na żywo, w światłach reflektorów, wraz z kamerami, nagrywającymi każdy ich ruch i słowo. Dlatego ich odpowiednie przygotowanie jest tak ważne, to ono pozwala opanować nerwy.

Jak uczestniczki i uczestnicy mogą przygotować się na to wydarzenie, aby w pełni skorzystać z oferowanych możliwości – inspiracji, kontaktów i wiedzy?