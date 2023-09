Salma Paralluelo - nowa gwiazda kobiecej piłki

W listopadzie skończy 20 lat, ale urodzinowy prezent sprawiła sobie już kilka miesięcy wcześniej - sama. 20 sierpnia Hiszpanki napisały historię, po raz pierwszy zagrały w finale mistrzostw świata, pokonały Angielki i sięgnęły po trofeum. Nie byłoby tego triumfu, gdyby nie Salma Paralluelo. To ona strzeliła zwycięskiego gola w dogrywce ćwierćfinałowego meczu z Holandią, to ona dała drużynie prowadzenie w półfinale ze Szwecją. Dostała nagrodę dla najlepszej zawodniczki młodego pokolenia. Trafiła na okładki sportowych gazet, choć jeszcze parę miesięcy wcześniej mało kto wiedział o jej istnieniu.

Reklama

Miała za sobą już sukcesy na boisku, w 2018 roku z drużyną do lat 17 zdobyła mistrzostwo świata i Europy, latem ubiegłego roku strzeliła dwa gole w wygranym finale mundialu do lat 20, ale słyszeli o tym pewnie nieliczni. Piłce kobiecej wciąż daleko do męskiej, jeśli chodzi o popularność (choć wzrost zainteresowania jest zauważalny), a co dopiero tej juniorskiej czy młodzieżowej. W seniorskiej reprezentacji zadebiutowała jesienią ubiegłego roku i weszła do niej przebojem.

- Trudno znaleźć zawodniczkę taką jak ona. Doświadczenie wyniesione z lekkiej atletyki sprawia, że jest wyjątkowa - chwali koleżankę z reprezentacji i Barcelony Aitana Bonmati, uznana za najlepszą piłkarkę mundialu w Australii i Nowej Zelandii.

To nie przypadek, że Paralluelo na szafce w szatni ma naklejkę Strusia Pędziwiatra. Za wysoką i długonogą skrzydłową trudno nadążyć. Na bieżni nauczyła się m.in. charakterystycznej zmiany tempa. Była mistrzynią Hiszpanii juniorek w biegach na 400 metrów oraz 60 i 400 metrów przez płotki, a także w trójskoku. Już w wieku 15 lat wystartowała w halowych mistrzostwach Europy, w 2019 roku przyjechała nawet do Bydgoszczy na Drużynowe Mistrzostwa Europy, a na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży w Baku zdobyła dwa złote medale (400 m przez płotki, sztafeta mieszana). Jej wyniki wciąż można znaleźć na stronie World Athletics, czyli międzynarodowej federacji lekkoatletycznej.

- Kiedy byłam mała, grałam w piłkę nożną i ścigałam się z braćmi. To zawsze była zdrowa rywalizacja - opowiadała w rozmowie z FIFA (światowa federacja piłkarska - przyp. red.).