W imię walki o równość kobiet reprezentacja Danii na Euro 2024 zrezygnowała z podwyżki

Wygrała symbolicznie trzy lata później, kiedy zagroziła bojkotem turnieju US Open, jeśli nagrody dla kobiet i mężczyzn nie będą równe. Dzięki postawie Billi Jean King w 1973 r. po raz pierwszy na wielkim turnieju wielkoszlemowym zrównano nagrody dla tenisistek i tenisistów. Wciąż nie była i nie jest to jednak praktyka powszechnie stosowana. Do dziś nagrody tej samej wysokości kobiety i mężczyźni mogą zdobyć jedynie w czterech turniejach Wielkiego Szlema.

Iga Świątek jeszcze w ubiegłym roku apelowała o wyrównanie zarobków kobiet i mężczyzn w tenisie. "Chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się biznesowo, staje się bardziej popularna, zmniejsza różnice między WTA a ATP pod względem nagród pieniężnych i zainteresowania kibiców" - mówiła tenisistka podczas turnieju WTA w Dubaju.

Forpoczty zmian. Iga Świątek na samym topie

Iga Świątek i tenis to wciąż najlepsze przykłady zrównywania płac w sporcie kobiet i mężczyzn. W rankingu najlepiej opłacanych tenisistów 2023 r. "Forbesa" na samym szczycie znalazł się Novak Djoković z zarobkami rzędu 38,4 mln dol., ale już niewiele ustępuje mu Iga Świątek, która z kwotą 22,4 mln dol. znalazła się na trzecim miejscu.

Polska tenisistka zostawiła daleko w tyle m.in. Rafaela Nadala, który jeszcze w 2018 r. w wywiadzie dla włoskiego magazynu "lo Donna" mówił: "Modelki zarabiają więcej niż modele i nikt przeciw temu nie protestuje. Dlaczego? Ponieważ mają większą widownię. Również w tenisie ci, którzy gromadzą większą widownię, powinni zarabiać więcej".