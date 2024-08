Girlhood - moda na dziewczyństwo rośnie w siłę. Skąd się wziął i na czym polega ten trend?

Girlhood - wspólna podróż przez wszystkie odcienie kobiecości

Girlhood to bycie „girl’s girl”, Kamala Harris jako kandydatka na prezydentkę, wspólne malowanie się przed wyjściem, pozwalanie sobie na ekscytację i „dziecięcą” radość, oglądanie „Wrednych Dziewczyn”, niedzielne brunche z przyjaciółkami, rozmowy w łazience w klubie, komplementowanie innych dziewczyn na ulicy, oddawanie obcej osobie swojego ostatniego tamponu, wymienianie się z koleżankami ubraniami.

Ale girlhood to także matki mówiące swoim córkom, że należy krzyczeć „pali się”, zamiast „pomocy”, nauczyciele tłumaczący dziewczynkom, że odsłoniętymi ramionami zbyt kuszą chłopców, to ilość różowych gazów pieprzowych w sklepach, to wieczne zastanawianie się, czy jest się „wystarczającą”. Te dwa wiecznie przeplatające się aspekty tworzą doświadczenie edukujące, ale i kojące. Ciepłe, a następnie zimne, nagłe i bolesne, niczym uderzenie w policzek.

Girlhood to wspólna podróż przez wszystkie odcienie kobiecości – od radości wspólnych chwil po bolesne lekcje dorastania. To odkrywanie własnej tożsamości w świecie, który często wymaga od nas więcej, niż możemy dać. To siła tkwiąca w małych gestach solidarności, ale także przestrzeń na ból, złość i zmęczenie, które kobiety uczą się przeżywać razem. W każdej z tych chwil kryje się potężna energia, która napędza zmiany i pozwala im odnajdywać siebie nawzajem. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, dziewczęcość staje się aktem odwagi – celebrowana, przeżywana na własnych zasadach. To momenty, które łączą pokolenia i przypominają, że kobiecość ma wiele twarzy. To odrzucenie założenia, że aby walczyć z patriarchatem, należy unikać i pozbyć się kanonicznie kobiecych i dziewczęcych cech, a przyjąć te tradycyjnie męskie. Girlhood to nie tylko nostalgiczne wspomnienie – to teraźniejszość, która kształtuje przyszłość. I właśnie w tej teraźniejszości tkwi jej największa siła: bycie sobą to największy akt buntu i miłości, jaki możemy sobie dać. Wszyscy jesteśmy w erze girlhood.

Źródła: TikTok, Instagram, Pinterest