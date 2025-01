Dorośli z pokolenia Z są bezradni. Nie potrafią napompować koła, wymienić żarówki

Konieczność korzystania z zewnętrznej pomocy może wynikać z tego, że pokolenie Z ma problem z odróżnieniem podstawowych narzędzi. Z badania wynika, że około 30 proc. młodych dorosłych nie było w stanie rozpoznać płaskiego śrubokręta, a 21 proc. klucza do śrub. Uczestnikom badania pokazano także zdjęcie silnika samochodu. Okazało się, że tylko 34 proc. dorosłych z pokolenia Z było w stanie rozpoznać akumulator (w porównaniu do 54 proc. osób z pokolenia wyżu demograficznego). Podnośnik rozpoznała mniej niż połowa młodych dorosłych.

Czytaj więcej Społeczeństwo Pokolenie Z na celowniku hakerów. Globalny raport pokazuje skalę problemu Nikt nie jest w pełni bezpieczny w internecie. Raport przygotowany przez firmę Yubico pokazuje, że problem dotyczy również chętnie korzystającego z nowych technologii pokolenia Z.

Z jakich zadań rezygnują jeszcze młodzi dorośli?

Prawie połowa z ankietowanych dorosłych z pokolenia Z stwierdziła, że nie wiedzą, jak napompować oponę samochodową. Jedna na pięć osób przyznała, że poprosiłaby o to mechanika. Tyle samo osób poprosiłoby o pomoc rodzica. Okazało się również, że tylko 35 proc. osób w wieku 18-27 lat potrafiłoby zamontować wycieraczkę samochodową. Prawie połowa, czyli 44 proc., stwierdziła, że zapłaciłaby za to profesjonaliście. Zaskakujące może być to, że 27 proc. ankietowanych dorosłych z pokolenia Z nie ma pojęcia, jak umyć samochód i zleciłoby to zadanie fachowcowi. Jedna na dziesięć osób przyznała, że poprosiłaby o to rodzica.

Młodsze i starsze pokolenia zgadzają się, że młodzi dorośli nie są tak praktyczni, jak starsze generacje. „The Telegraph” podaje, że taką opinię wyraziło sześciu na dziesięciu przedstawicieli generacji Z.

Andy Turbefield z Halfords przyznał, że młodsze pokolenia tracą umiejętność wykonywania praktycznych zadań. Zanika zwłaszcza wiedza motoryzacyjna, dlatego młodzi dorośli niechętnie podejmują się nawet podstawowych czynności, takich jak wymiana wycieraczek. Z drugiej strony przyznaje, że komory silnika są dziś o wiele bardziej skomplikowane niż za czasów młodości przedstawicieli generacji X i wyżu demograficznego. Są również w dużej mierze zakryte, co utrudnia zrozumienie, gdzie znajdują się poszczególne podzespoły.

Źródła: