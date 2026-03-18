Regeneracyjna moc spędzania czasu w pojedynkę. Aktywność godna uwagi?

Równie częstym powodem, dla którego idea samotnego wyjścia do kina, restauracji czy muzeum często bywa odrzucana, są normy społeczne. – Przez lata wyjścia do restauracji, kina czy teatru były kojarzone z aktywnościami towarzyskimi: randką, spotkaniem z przyjaciółmi czy rodziną. Gdy robimy coś inaczej niż większość, może pojawić się dyskomfort lub poczucie, że łamiemy niepisane zasady. Kolejnym elementem jest lęk przed samotnością, który bywa mylony z byciem samym. Samotność ma charakter emocjonalny, natomiast przebywanie samemu może być świadomym wyborem i wcale nie musi oznaczać izolacji ani poczucia osamotnienia – zastrzega psycholog.



Samodzielne wyjścia formą mikroodpoczynku

Jeśli jednak pozbawione towarzystwa osoby odważą się podjąć ten krok, samodzielnie wybierając się w miejsca zwykle odwiedzane z przyjaciółmi, ukochanymi czy rodziną, istnieje szansa na docenienie takiego sposobu spędzania czasu, o czym świadczą liczne czynniki przemawiające na korzyść takich aktywności. – Samodzielne wyjścia mają kilka psychologicznych zalet: wzmacniają poczucie autonomii i sprawczości: uczymy się, że nie musimy uzależniać swoich przyjemności od dostępności innych osób. To buduje większą elastyczność i niezależność w planowaniu czasu. Wyjścia w pojedynkę zwiększają uważność na siebie i własne doświadczenie, ułatwiają bycie „tu i teraz”. Gdy jesteśmy sami w teatrze czy w kinie, łatwiej w pełni skupić się na spektaklu lub filmie, bez rozpraszających rozmów czy konieczności dopasowywania się do reakcji innych. Takie wyjścia mogą działać regenerująco psychicznie. Dla wielu osób jest to forma mikroodpoczynku: chwili tylko dla siebie, bez społecznych ról i oczekiwań oraz konieczności zaspokajania nieswoich potrzeb – wymienia Żaneta Rachwaniec.

Dla przeciwwagi, próba zorganizowania spotkania w gronie osób z najbliższego otoczenia może wiązać się z trudnościami w postaci zsynchronizowania kilku kalendarzy, a także uzgodnienia lokalizacji dogodnej dla uczestników wydarzenia. – Umówienie się z kilkoma osobami bywa po prostu technicznie trudne. Im więcej osób bierze udział w spotkaniu, tym więcej pojawia się zmiennych: różne grafiki, preferencje, budżety czy oczekiwania wobec wydarzenia. W efekcie spontaniczny pomysł, na przykład wyjście na spektakl, może zamienić się w wielodniowe ustalanie szczegółów, a czasem w ogóle nie dochodzi do skutku. Dodatkowo w grupie częściej pojawia się kompromis zamiast autentycznego wyboru. Oglądamy film, na który wszyscy się zgodzili, ale który tak naprawdę nikogo szczególnie nie interesuje. W pojedynkę możemy kierować się wyłącznie własną ciekawością. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nawet jeśli my lubimy wszystkie osoby z danego grona, one nawzajem wcale nie muszą czuć do siebie sympatii – zauważa psycholog.



Zmieniająca się kultura miejska sprzyja aktywnościom w pojedynkę

Mając na uwadze korzystne aspekty spędzania wolnego czasu zgodnie z własnymi preferencjami, widok osób w pojedynkę podziwiających sztukę w teatrze czy delektujących się posiłkiem w restauracji staje się zjawiskiem naturalnym. – Wynika to z kilku zmian społecznych. Po pierwsze, rośnie liczba singli, szczególnie w dużych miastach. To naturalnie zmienia sposób spędzania czasu wolnego. Po drugie, coraz większą wartość przypisuje się samorozwojowi i dbaniu o dobrostan psychiczny, a samodzielne aktywności są często postrzegane jako element troski o siebie. Po trzecie, zmienia się kultura miejska. W wielu krajach funkcjonuje już nawet pojęcie „solo dating” czy „solo leisure”, czyli świadomego planowania przyjemnych aktywności tylko dla siebie. W efekcie to, co kiedyś mogło budzić zdziwienie, dziś coraz częściej jest odbierane jako oznaka niezależności i dojrzałości emocjonalnej, a nie społecznego wykluczenia i może nawet budzić zazdrość otoczenia – konstatuje rozmówczyni.