Najmłodsi kierowcy są najbardziej zdigitalizowani. Niemal 14 proc. z nich chce przejść cały proces zakupu samochodu bez jakiejkolwiek pomocy.
Pozyskane odpowiedzi respondentów badania pokazują, że 42 proc. Polaków deklaruje dobrą lub bardzo dobrą sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, osoby z pokolenia Z i millenialsi oceniają ją bardzo podobnie – co czwarta osoba z tych grup uważa, że jest ona dobra lub bardzo dobra. Wśród osób w wieku 45–65 lat co trzeci badany uważa, że w Polsce jest przynajmniej dobrze, co pokazuje, że starsze pokolenie patrzy na kondycję gospodarki nieco przychylniej niż młodsi.
W efekcie rośnie apetyt zakupowy: prawie połowa respondentów planuje w ciągu najbliższego roku nabycie samochodu, przy czym millenialsi są dziś zdecydowanie bardziej gotowi na zakup samochodu niż przedstawiciele pokolenia Z. Najmłodsi przebadani Polacy, w wieku 18–24 lat, najrzadziej planują zakup auta.
W zakresie finansowania zakupu pojazdów, Polacy pozostają mocno zachowawczy. Gotówka jest wciąż najpopularniejszą metodą – deklaruje ją 76 proc. kupujących samochód używany oraz 56 proc. nabywców aut nowych. Przy zakupie auta najczęściej celują w budżet 25–50 tys. zł w przypadku modeli używanych i 100–150 tys. zł w przypadku nowych. Niemal dwie trzecie osób planujących zakup auta uznaje, że najbardziej komfortowa wysokość raty to kwota nieprzekraczająca 1000 zł miesięcznie. Najmłodsi dorośli (18–24 lata) najczęściej wybierają płatność gotówką, ale to właśnie oni częściej niż starsze grupy rozważają najem długoterminowy.
Czytaj więcej
Brytyjczycy z pokolenia Z częściej niż przedstawiciele starszych pokoleń rezygnują z samodzielnego wykonywania zwykłych czynności typu wymiana żaró...
– Jak pokazują nasze dane, najmłodsi kierowcy (osoby w wieku 18–24 lat) okazują się dziś najbardziej konserwatywną grupą – mówi Karolina Izydorkiewicz z Volkswagen Financial Services. – Aż 89 proc. z nich planuje zakup auta za gotówkę, a jedynie 2 proc. rozważa wybór napędu elektrycznego. Wciąż kluczowe pozostaje dla nich posiadanie samochodu na własność oraz sprawdzone rozwiązania techniczne – 64 proc. badanych preferuje tradycyjne silniki benzynowe – dodaje.
Ekspertka zwraca też uwagę, że że z kolei kierowcy w wieku 30–45 lat najchętniej sięgają po nowocześniejsze formy finansowania. To właśnie w tej grupie najem i leasing cieszą się największą popularnością. Warto przy tym zauważyć, że osoby powyżej 55 roku życia jeżdżą statystycznie najnowszymi samochodami, a dojrzalsi klienci częściej otwierają się na rozwiązania z obszaru elektromobilności. Największe zainteresowanie napędami hybrydowymi (na poziomie 31 proc.) widoczne jest w grupie 45–54 lata.
Czytaj więcej
Ostatnie lata obfitują w zmiany na rynku motoryzacyjnym - nie tylko w samochodach jako wytworach techniki i inżynierii, ale również, jeśli chodzi o...
– Nasze dane pokazują również wyraźną zmianę w samym sposobie zakupu – mówi Karolina Izydorkiewicz. – Choć cyfryzacja postępuje, większość klientów wciąż szuka balansu między wygodą online a kontaktem z ekspertem. Najlepiej widać to wśród osób w wieku 30–45 lat, gdzie blisko 58 proc. wybiera model hybrydowy – doradca przygotowuje ofertę, a klient finalizuje formalności online. Najmłodsi kierowcy są natomiast najbardziej zdigitalizowani: niemal 14 proc. z nich chce przejść cały proces zakupu bez jakiejkolwiek pomocy. Na przeciwnym biegunie znajdują się osoby powyżej 70 roku życia, spośród których aż 60 proc. preferuje tradycyjne, osobiste spotkanie.
Badanie „Portfele Polaków pod lupą” zostało przeprowadzone w grudniu 2025 r. Wzięło w nim udział 1102 klientów indywidualnych oraz 201 firm. W przypadku klientów indywidualnych badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na panelu internetowym ePanel.pl, natomiast w przypadku firm wykorzystano metodę CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing).
Samodzielne wizyty w teatrach czy restauracjach, w języku angielskim określane jako solo outing, przestają być t...
Jessie Buckley, zdobywczyni Oscara za najlepszą główną rolę kobiecą – w filmie „Hamnet” –zdecydowanie wyróżniała...
Liczba domów, w których podział codziennych obowiązków staje się normą, rośnie. Nie oznacza to jednak, że czynno...
Każdej młodej mamie w Holandii przysługuje pomoc w ramach opieki zwanej „kraamzorg”. Odwiedzająca ją w miejscu z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas