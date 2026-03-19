Pozyskane odpowiedzi respondentów badania pokazują, że 42 proc. Polaków deklaruje dobrą lub bardzo dobrą sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, osoby z pokolenia Z i millenialsi oceniają ją bardzo podobnie – co czwarta osoba z tych grup uważa, że jest ona dobra lub bardzo dobra. Wśród osób w wieku 45–65 lat co trzeci badany uważa, że w Polsce jest przynajmniej dobrze, co pokazuje, że starsze pokolenie patrzy na kondycję gospodarki nieco przychylniej niż młodsi.

W efekcie rośnie apetyt zakupowy: prawie połowa respondentów planuje w ciągu najbliższego roku nabycie samochodu, przy czym millenialsi są dziś zdecydowanie bardziej gotowi na zakup samochodu niż przedstawiciele pokolenia Z. Najmłodsi przebadani Polacy, w wieku 18–24 lat, najrzadziej planują zakup auta.

Jak Polacy kupują dziś samochody?

W zakresie finansowania zakupu pojazdów, Polacy pozostają mocno zachowawczy. Gotówka jest wciąż najpopularniejszą metodą – deklaruje ją 76 proc. kupujących samochód używany oraz 56 proc. nabywców aut nowych. Przy zakupie auta najczęściej celują w budżet 25–50 tys. zł w przypadku modeli używanych i 100–150 tys. zł w przypadku nowych. Niemal dwie trzecie osób planujących zakup auta uznaje, że najbardziej komfortowa wysokość raty to kwota nieprzekraczająca 1000 zł miesięcznie. Najmłodsi dorośli (18–24 lata) najczęściej wybierają płatność gotówką, ale to właśnie oni częściej niż starsze grupy rozważają najem długoterminowy.

– Jak pokazują nasze dane, najmłodsi kierowcy (osoby w wieku 18–24 lat) okazują się dziś najbardziej konserwatywną grupą – mówi Karolina Izydorkiewicz z Volkswagen Financial Services. – Aż 89 proc. z nich planuje zakup auta za gotówkę, a jedynie 2 proc. rozważa wybór napędu elektrycznego. Wciąż kluczowe pozostaje dla nich posiadanie samochodu na własność oraz sprawdzone rozwiązania techniczne – 64 proc. badanych preferuje tradycyjne silniki benzynowe – dodaje.