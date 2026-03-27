Raport World Happiness przygotowywany przez naukowców z Centrum Badań nad Dobrostanem Uniwersytetu Oksfordzkiego i we współpracy m.in. z Gallup World Poll pokazuje, że intensywne korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na znaczny spadek samopoczucia wśród 15-latków. Naukowcy wskazali, że bardzo istotny jest rodzaj i czas korzystania z platformy.

Reklama Reklama

Nie wszystkie media społecznościowe wpływają na człowieka tak samo

Z badania przeprowadzonego w 17 krajach Ameryki Łacińskiej wysnuto wniosek, że częste korzystanie z WhatsAppa i Facebooka sprzyja większej satysfakcji z życia, ponieważ platformy te ułatwiają nawiązywanie relacji i podtrzymywanie kontaktów społecznych, a aplikacje takie jak X, Instagram czy TikTok obniżają samopoczucie i przyczyniają się do częstszego występowania u ich użytkowników problemów psychicznych.

Z kolei analizując odpowiedzi respondentów z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zauważono, że aplikacje zdominowane przez treści influencerów mogą wywierać szczególnie niekorzystny wpływ na kondycję psychiczną użytkowników.

– Badania jasno pokazują, że związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a naszym samopoczuciem zależy w dużym stopniu od tego, z jakich platform korzystamy, w jaki sposób, a także jak długo – podkreślił prof. Jan-Emmanuel De Neve, dyrektor Centrum Badań nad Dobrostanem. – Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić „społecznościowy” wymiar mediów społecznościowych – dodał naukowiec.

Im mniej mediów społecznościowych, tym lepiej

Jak czytamy w raporcie, młodzi ludzie, którzy korzystają z mediów społecznościowych krócej niż godzinę dziennie, deklarują największą satysfakcję z życia – wyższą nawet od tych osób, które nie używają tego typu aplikacji.

– Mamy tu do czynienia z zasadą Złotowłosej (ang. Goldilocks principle), czyli nie za dużo, nie za mało. Optymalne wydaje się więc korzystanie w sposób umiarkowany – powiedział prof. De Neve w rozmowie z „The Guardian”.

Rzeczywistość jest jednak nieco mniej różowa. Średnio na platformach społecznościowych użytkownicy spędzają ponad dwie godziny.

Raport World Happiness wykazał też, że negatywny wpływ na samopoczucie młodzieży korzystającej z tego typu aplikacji jest bardziej widoczny w krajach anglojęzycznych i Europy Zachodniej. – Na Litwie poziom dobrostanu młodzieży jest znacznie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a przecież oni mają dostęp do wszystkich platform społecznościowych. – powiedział prof. De Neve. Dodał, że z niższym poczuciem satysfakcji z życia młodzieży amerykańskiej i brytyjskiej wiąże się nie tylko negatywny wpływ mediów społecznościowych, ale także niepokój dotyczący przyszłości i fakt, że „na ich oczach znikają miejsca pracy”.

