ED: Gdy powstawała nasza rękawiczka do demakijażu, wiedziałyśmy, że jest fantastyczna dla nas i naszych bliskich. Wtedy naszą misją było doprowadzenie do sytuacji, w której każda kobieta na świecie mogłaby z niej korzystać. Chciałyśmy, aby był to produkt na każdą kieszeń i ułatwiał szerokiej grupie konsumentek skomplikowany proces demakijażu. Monika stawiała na wygodę, ja na hipoalergiczność. Dziś nasza rękawiczka jest dostępna w ponad pięćdziesięciu krajach i blisko 15 tysiącach punktach sprzedaży. Gdy podróżujemy na kraniec świata i widzimy GLOV® na półkach, mamy poczucie spełnienia misji. Z czasem wzbogaciłyśmy ofertę produktami do włosów i ciała. Chciałyśmy stworzyć kategorię demakijażu samą wodą - to się udało. Teraz naszą misją jest stworzenie globalnej marki akcesoriów, które ułatwiają codzienną rutynę pielęgnacyjną i dbanie o to, aby być eco-friendly.

W tym celu wprowadziłyście też obieg zamknięty.

ED: Tak, wymagało to od nas wiele wysiłku, ale aktualnie, jeśli konsumentka chce poddać produkt recyklingowi, to zwraca go na nasz koszt. Same go przetwarzamy. Pamiętajmy, że samo używanie naszego produktu znacznie redukuje ilość zużywanych płatków bawełnianych i plastikowych butelek po kosmetykach do demakijażu.

A gdy kończy się przydatność rękawiczki w kontekście demakijażu, jest doskonała do porządków domowych…

ED: Dokładnie! Prezentujemy taki cykl życia produktu, że przez trzy miesiące używamy go do demakijażu, bo wówczas jest najbardziej efektywny. Gdy włókna rękawiczki twardnieją przez codzienne użytkowanie, możemy używać jej do sprzątania. To jest jej drugie życie. A potem z przyjemnością odbieramy ją od klientki i recyklingujemy.