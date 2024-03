Makijaż na trening – lepiej znać te zasady, by uniknąć problemów z cerą

Specjalistki mają jednak wskazówki dla kobiet, którym mimo wszystko trudno zrezygnować z używania kolorowych kosmetyków podczas uprawiania sportu. – Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wymieszanie małej ilości podkładu mineralnego z kremem, którego używamy w codziennej pielęgnacji lub stosowanie lekkich kremów BB – mówi Izabela Gutkowska. – Na pewno nie stosowałabym pełnego kryjącego makijażu, który potrafi się utrzymywać nawet do ośmiu godzin.

Dr Élisabeth Berrissoul dopuszcza stosowanie wodoodpornego tuszu do rzęs lub barwionego balsamu do ust. Zaleca, by o ile to możliwe, wybierać kosmetyki o formułach specjalnie zaprojektowanych tak, aby pozwolić skórze oddychać podczas ćwiczeń. I przypomina, że kiedy pojawią się problemy ze skórą, należy skorzystać z porady eksperta, a nie zakrywać ich pod kolejnymi warstwami korektora.



