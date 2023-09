Adwokatka: Miesiąc po porodzie prowadziłam negocjacje, karmiąc swoją córkę piersią

Nie jest to standard, natomiast faktycznie zdarzają się takie sytuacje. Znam przypadki, w których adwokatki przechodzą do radców prawnych po to, by móc wykonywać te same czynności, prowadzić te same sprawy, a jednocześnie posiadać tytuł radczyni prawnej, która ma możliwość wyboru i skorzystania z przywilejów, które w okresie ciąży i macierzyństwa daje umowa o pracę.

Radczynie mają wybór formy zatrudnienia: mogą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę. Czy faktycznie wybierają umowę o pracę, kiedy planują macierzyństwo?

Znam bardzo dużo radczyń prawnych, które wybierają umowę o pracę w związku z planowaną ciążą. Nie powiem, że jest to zasada, ale jest to uprawnienie, z którego korzystają. Niezależnie od tego, czy jest to większość, czy mniejszość radczyń, czy korzystają z tego jako z zasady, czy rzadziej, ważne jest, że mają realny wybór co do tego, czy pozostają na umowie o współpracę, czy chcą wykonywać pracę w oparciu o umowę o pracę. My adwokatki nie mamy tej możliwości wyboru. I nie chodzi jedynie o możliwość wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę, ale w oparciu o jakąkolwiek inną umowę gwarantującą i zabezpieczającą nasze prawa w ciąży i w okresie macierzyństwa.

Co powinno się więc zmienić, żeby zagwarantować adwokatkom lepsze warunki w czasie ciąży i macierzyństwa?

Od wielu lat toczą się dyskusje na temat możliwości dopuszczenia wykonywania zawodu adwokata na podstawie umowy o pracę. Jednym z pomysłów jest też adwokacka umowa o współpracę. W mojej ocenie już nie ma takiego znaczenia, jaka byłaby to umowa. Ważne, by jej zawarcie przekładało się na możliwość zabezpieczenia adwokatek, również adwokatów, w okresie choćby wczesnego rodzicielstwa. Wydaje się, że zaproponowany w tym roku projekt adwokackiej umowy o współpracę jest krokiem w stronę zmiany, albo chociaż krokiem dającym nadzieję na zmianę obecnej sytuacji. Adwokacka umowa o współpracę w swoich założeniach objęta byłaby pełnym ubezpieczeniem społecznym, podobnie jak w przypadku umowy o pracę. Dodatkowo zabezpieczałaby możliwość korzystania z urlopów, w tym również tych związanych z rodzicielstwem. Założenia do tego projektu zostały przedstawione w maju tego roku i mogę mieć tylko nadzieję na to, że dalsze losy tego projektu poznamy niebawem.

Oprócz formy zatrudnienia, czy są inne zmiany, które mogłyby zapewnić adwokatkom korzystniejsze warunki w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa?