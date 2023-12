Święta nie są zarezerwowane tylko dla wierzących. Ksiądz profesor Jan Kazimierz Przybyłowski o sensie przeżywania Bożego Narodzenia

Wielu psychologów i socjologów mówi o tym, że człowiek ma naturę religijną, czyli jest otwarty na transcendencję. Potrzebuje nadania sensu swojej egzystencji. W religijności dopiero ujawnia się pobożność. To ona jest wyrazem wiary – tego, co człowiek osobiście czuje. Wiarę można wpisać w codzienność i wtedy profanum – człowiek ze swoją cielesnością i ograniczoną naturą – łączy się ze sferą duchową. Ta z kolei wyraża się poprzez wierność pewnym zasadom, przestrzeganie obowiązujących norm, a przede wszystkim uznawanie wartości uroczystych, na których buduje się moralność.

Czytaj więcej Styl życia Zbadano, jakie są ulubione zwyczaje świąteczne Polaków. Wcale nie choinka i prezenty Boże Narodzenie to święta kojarzone z wieloma tradycjami. Wśród tych znanych od lat pojawiają się też nowe - zapożyczane z innych kultur przede wszystkim przez osoby z młodszych pokoleń. Okazuje się jednak, że na szczycie listy ulubionych elementów celebracji wciąż znajduje się coś typowo polskiego.

Rozumiem w takim razie, że „korzystanie” przez osoby niewierzące ze świątecznych symboli mocno osadzonych religii nie powinno być jednoznacznie negatywnie oceniane?

Inaczej: nie powinno podlegać żadnej ocenie – ani etycznej, ani – tym bardziej, ocenie w kontekście doktryny katolickiej. Jeśli ktoś widzi w naturze coś, co go uszczęśliwia, co sprawia, że czuje się osobowościowo dowartościowany – czymś takim może być np. dekoracja choinki – i to pozwala mu stworzyć aurę świętowania, przeżywania podniosłości chwili, to należy w tym dostrzec raczej potencjał do rozwoju duchowego. W tym konkretnym momencie człowiek, o którym mowa, potrafi przeżywać święta tylko tak, ale możliwe, że to się zmieni. Można tak myśleć, biorąc pod uwagę fakt, że – choć może nawet zupełnie nieświadomie – to obcuje symbolami religijnymi. To oznacza, że jest w nim coś, czego sam nie rozumie, a na pewno nie potrafi tego wytłumaczyć, używając argumentów teologicznych, duchowych, religijnych. Jednak wyraz szczęścia, które płynie z tego, co robi, jest u niego taki sam, jak u człowieka wierzącego. To, o czym mówię, jeszcze wyraźniej daje o sobie znać u ludzi, którzy deklarują, że cenią sobie obrzędowość wieczerzy wigilijnej. Jeśli w czasie tej celebracji cieszą się bliskością innych, odkrywają potrzebę dialogu, odczuwają szczęście płynące z rozmów, to wigilia jest czymś, co na pewnym poziomie łączy ich z osobami wierzącymi – choć w działaniach, które podejmują, nie ma znamion religii. W tym momencie ponownie należałoby wspomnieć o zacieraniu się granic wiary i kultury. Jeśli niewierzących czas świąt cieszy, bo spotykają się z bliskimi, czują się wyrwani z codzienności i doświadczają czegoś wyjątkowego, to oznacza, że wchodzą na ten sam poziom doświadczenia, co ludzie religijni, tylko mają ku temu inne motywacje. Przeżywanie Świąt przez człowieka osadzonego w wierze i tego, który robi to tylko po to, by zachować tradycję, niczym się nie różni.

Narracja księdza profesora jest piękna, ale nie każdy się z nią zgodzi. W Internecie jest wielu ludzi, których nazywałabym samozwańczymi strażnikami wiary. Te osoby odmawiają ludziom niewierzącym prawa do obchodzenia Bożego Narodzenia. Co ksiądz profesor na to?

To jest smutne – przede wszystkim w kontekście wartości płynących z przyjmowania postawy dialogicznej wobec każdego innego człowieka. Płaszczyzna, którą należy przyjąć w myśleniu o tym problemie, powinna być taka: dehumanizacja zawsze prowadzi do dechrystianizacji. I odwrotnie: dechrystianizacja prowadzi do dehumianizacji. Ktoś podważa godność innego człowieka i patrzy na niego z wyższością, bo znajduje się w innym punkcie na drodze poszukiwania swojej własnej trancendencji. To w pewien sposób odebranie mu wolności i próba przeobrażenia religii w fundamentalny ruch. O tych, którzy tak działają, można by powiedzieć, że nadają religii utopijny wymiar, a Kościół przekształcają w utopijną strukturę. To błąd. Od czasów Jana Pawła II wiemy, że Kościół jest wspólnotą grzeszników. Nie mamy prawa nikogo z tej wspólnoty wyłączyć – tym bardziej ludzi, którzy okazują szacunek symbolom używanym również przez chrześcijan. Co więcej: wprowadzają je w pewien sposób na poziom kultury społecznej. To dzięki nim w sklepach stawiamy choinki i żłóbki. Chęć odsunięcia tych osób, wyeliminowania ich z dyskursu to zaprzeczenie tego, co jest istotą Ewangelii – wiary w ducha dialogu i potrzebę podtrzymywania go.