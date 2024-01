Agata Duda-Gracz: Nie używam feminatywów. Reżyserka to pomieszczenie na miotły

Fragmenty „Powrotu Odysa” są też w spektaklu „Proszę państwa, Wyspiański umiera”.

„Powrót Odysa” to klamra spinająca te trzy przedstawienia. Ciekawostką jest też to, że zagramy je w autentycznych miejscach, w których usytuował je Wyspiański.

Nazywając je „dramatami miejsca”.

Zafascynowało mnie podobieństwo Wyspiańskiego do Dantego Alighieri. Narcyzm obu panów, przekonanie o własnym geniuszu, głębokie poczucie krzywdy oraz nieprzeparta potrzeba dokopania swoim adwersarzom. A równocześnie ten porywający, wszechstronny talent oraz fakt, że życie stanowiło integralną część ich twórczości. Dante w „Boskiej komedii” z lubością smaży swoich wrogów w piekle, samego siebie zaś stawia u boku Wergiliusza, który oprowadza go po zaświatach. Wyspiański, równie skromny, ze swych nieprzyjaciół czyni głupców, tchórzy, pyszałków i miernoty. W najlepszym wypadku ukrywa ich za maskami w „Wyzwoleniu”. Jego zapał do odpłacenia za krzywdy jest nie mniejszy niż jego idealizm. Z tych analogii pomiędzy obydwoma panami, narodził się pomysł na konstrukcję scenariusza naszego przedstawienia. W ostatnich chwilach życia po Wyspiańskiego przychodzi jego Matka. Maria Wyspiańska zmarła na suchoty, kiedy Staś miał lat siedem. I to ona, jak Wergiliusz Dantego, przeprowadza swoje umierające dziecko przez kręgi piekielno-czyśćcowe, zaludnione przez wrogów, przyjaciół, członków rodziny oraz tych, którzy będą duchowymi i artystycznymi dziedzicami poety.

W jaki sposób postanowiłaś tę wątki połączyć?

Pierwszym kluczem jest egoizm – plaga, której dewastującą obecność możemy obserwować dziś na każdym kroku. Mimo mojej bezwarunkowej miłości do Wyspiańskiego, nie potrafię czytać go inaczej, niż właśnie przez to zjawisko… Skoro on sam rozpina swoje ego między Chrystusem, Hamletem a Konradem, to jak widzieć go inaczej?