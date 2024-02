Polka na obczyźnie: Ewa Gajos o codzienności, rynku pracy i nierównej walce z pająkami w Australii

To ciekawe, bo pracujesz w dość wąskiej branży, co powinno ci dawać przewagę nad innymi marketingowcami.

Branża instrumentów medycznych faktycznie jest małym rynkiem. W mojej ostatniej pracy w Polsce współpracowałam z lekarzami weterynarii. Jest tylko kilka biznesów, które są do niej podobne, czyli optometria, czy audiologia - aparaty słuchowe, którymi obecnie się zajmuję. Nie dla wszystkich marketingowców jest to interesująca tematyka. Ale mimo małego rynku musiałam się natrudzić, żeby dostać pracę. Wbrew pozorom dało mi to duże poczucie pewności siebie, bo wiedziałam, że prędzej czy później ją zdobędę. Trzeba było się zaprzeć i powiedzieć sobie: "jak nie teraz, to za chwilę, ale się to wydarzy".

Wspomniałaś, że CV różni się od tego wymaganego w naszym kraju, na czym polegają te różnice?

Inna jest struktura tego dokumentu. Inaczej opisuje się swoje doświadczenia. Bardzo zwraca się uwagę na to, co się osiągnęło. Kiedy jesteś asystentką biura, masz obowiązki typu zamawianie artykułów biurowych, ale z tego nic nie wynika. Tutaj wpisujesz, że byłaś odpowiedzialna za zamawianie tych artykułów, co usprawniło działanie biura, bo zapewniłaś ich regularne dostawy. W moim przypadku ważne było to, żebym wpisała, co osiągnęłam na każdym stanowisku i używała do tego kwantyfikatorów tłumaczących, jakie były tego efekty. Ma to sens. Każdy musi opowiedzieć o tym, co osiągnął. Nawet dzieci w szkołach uczą się mówić o swoich osiągnięciach.



Jak wygląda system edukacji?

Rok szkolny jest podzielony na cztery semestry trwające po dziesięć tygodni. Między nimi są trzy dwutygodniowe przerwy i jedna trwająca sześć tygodni, na początku roku – u nas to środek lata. O ile wygląda to na męczące z punktu widzenia pracujących rodziców, którym ciężko jest zagospodarować tyle wolnego czasu dzieciom, dobre jest to, że jednak wszyscy mają przerwy w tym samym czasie. Pracują wtedy z domu lub w trochę innym trybie. Około ósmego, dziewiątego tygodnia nauki dzieci są już zmęczone szkołą, mimo że jest ona na poziomie oczekiwań wobec uczniów zupełnie nieporównywalna do polskiej. Te dwa tygodnie dają im fajny reset, po nich odżywają i chętnie wracają do szkoły. W podstawówce nie ma klasycznych ocen. Są oceny opisowe, które pojawiają się raz na pół roku w formie raportu dla rodzica. Nie oglądam zeszytów dzieci, nie kupuję im podręczników. Wszystko zostaje w szkole, pakuję tylko im rano lunchboxy, wodę do plecaków i wychodzą. Cała nauka odbywa się w szkole. Ufam tej instytucji, faktycznie dzieci się w niej uczą i nie muszę tego sprawdzać. Dzieci mają zadawaną pracę domową, która nie jest obowiązkowa, ale nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Są pewne zadania z matematyki, które można wykonywać w aplikacji. Ile ich zrobią, zależy tylko od nich. Ja dzieciom pomagam z przyzwyczajenia, a poza tym wiem, że w szkole średniej zadania i tak ich nie ominą. Zadawane są też czytanki, w zależności na jakim etapie nauki jest dziecko — albo papierowe, albo w aplikacji. Czytanie jest najważniejsze dla nauczycieli. O ile odpuszczają czasami matematykę, na czytanie kładą duży nacisk. Szkoła trwa siedem lat, później dzieci idą na kolejne sześć lat do szkoły średniej. Jest ona tak ciekawie zorganizowana, że jeśli ktoś nie chce zdawać matury, może zdecydować czy będzie uczyć się zawodu, czy przygotowywać do studiów. Wtedy ścieżka edukacji się rozdziela: część uczniów zaczyna kursy zawodowe i nie musi zdawać matury, tylko robić dalej kursy poza szkołą, a druga część przystępuje do egzaminu dojrzałości. Przy czym bycie pracownikiem fizycznym jest całkiem dobrą fuchą, gwarantującą atrakcyjne zarobki.