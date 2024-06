Polka w Szwajcarii: Tutaj świat pod wieloma względami urządzony jest na niekorzyść kobiet

Urlopy choć kosztują, wprowadzono. Czy Szwajcarzy chętnie z nich korzystają?

Urlop ojcowski bardzo długo nie mógł się przebić do prawodawstwa. Wprowadzono go dopiero w 2021 roku i to tylko w wymiarze dwóch tygodni. Trudno mówić tu o ukłonie w stronę ojców, którzy chcieliby się bardziej zaangażować w życie rodzinne. Ale w świadomości społecznej i na rynku pracy zmiana narracji następowała już od dłuższego czasu. Firmy, zwłaszcza zatrudniające obcokrajowców, zaczęły bardziej elastycznie podchodzić do kwestii równowagi między pracą a rodziną, umożliwiając dłuższe urlopy czy nawet redukcję etatu. Przy jednym dziecku co 10. mężczyzna zmniejsza etat, a przy drugim już prawie co czwarty. To pokazuje, że w społeczeństwie coś się ruszyło. Według statystyk, ojcowie chętnie korzystają z urlopów, nie tylko w miastach, ale i na wsiach. Coraz częściej widzę na ulicach Zurychu młodych tatusiów na spacerze z dziećmi i to w takich porach, w których wcześniej obserwowałam niemal wyłącznie kobiety. Zresztą wielu mężczyzn doświadcza wypalenia zawodowego, dużo się ostatnio mówi o skróceniu tygodnia pracy.

Szwajcaria to kraj o jednym z najwyższych odsetków obcokrajowców w Europie i to ma również wpływ na zmiany obyczajowe w społeczeństwie. Mam wrażenie, że w wielu przypadkach to osoby przyjezdne popychają do przodu zastany szwajcarski wóz, co daje nadzieję, że w następnych latach, jeśli chodzi o postępy równouprawnienia, będzie już tylko lepiej.