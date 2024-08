Polka na Krecie: Kreteńczycy lubią Polaków. Pamiętają, co pod koniec lat 80. zrobił tu Lech Wałęsa

Rzadko spotkamy Kreteńczyków w niedzielę w świątyniach. Zazwyczaj jest w nich pusto. Jeśli natomiast mieszkańcy przejeżdżają obok ważnych dla nich kościołów czy klasztorów, to zatrzymają się, wejdą do środka, zapalą świeczki, wrzucą parę centów do skrzyneczki. Przeżegnają się, pocałują ikony i jadą dalej.

Nabożeństwo trwa trzy godziny. Może dlatego kościoły świecą pustkami?

Byłam kiedyś na kilkugodzinnej liturgii i byłam pełna podziwu, że Kreteńczykom udaje się tyle wytrzymać. Z moich obserwacji wynika, że wierni nie podchodzą rygorystycznie do celebracji nabożeństwa. Pamiętam, że jeden z panów w trakcie trwania liturgii, wyszedł na chwilę, kupił sobie kawę, wypił i po pół godzinie wrócił do kościoła. W prawosławnym obrządku większość czasu spędza się w ławkach, w pozycji siedzącej. Jest niewiele momentów, kiedy cały lud wstaje. Jeśli jednak ktoś jest zbyt zmęczony, by to robić, nic się nie stanie, jeśli się wyłamie i będzie uczestniczył w nabożeństwie w swoim rytmie.

Czy jest jakieś kreteńskie święto, które szczególnie pani lubi?

Uwielbiam Wielkanoc na Krecie. To najważniejsze greckie święto obchodzone jest według starego kalendarza i ma przepiękną oprawę. Bardzo wielu Kreteńczyków oczekuje na zmartwychwstanie Chrystusa, pości, nie je nawet serów, nie pije mleka.

Zawsze powtarzam, że warto wybrać się na wyspę chociaż raz w życiu podczas świąt Wielkiej Nocy. Nie dość, że natura budzi się do życia, bo jest to zazwyczaj okres wiosenny, to Kreteńczycy są w dwójnasób życzliwi i gościnni. Budzą się z zimowego snu, wreszcie mogą zakończyć czas postu i zacząć świętować cud zmartwychwstania syna Bożego. Najpierw jest oczekiwanie, a później takie wesołe bum z rodziną, bo Kreteńczycy nie witają Nowego Roku fajerwerkami, odpalają je w Wielką Sobotę, kiedy kapłan ogłasza, że Jezus Chrustał zmartwychwstał z grobu. To jest coś niezwykłego. Niebo nad Kretą błyszczy tysiącami świateł i sztucznych ogni. A potem zaczyna się wspólne biesiadowanie z muzyką i tańcami.